A születésnapos Gera triplájával nyert az FTC - a mai forduló eredményei

A fővárosiak ezzel megszakították négymeccses nyeretlenségi sorozatukat, míg a házigazdák egyre kilátástalanabb helyzetbe kerülnek a bennmaradást illetően.

OTP Bank Liga, 28. forduló:

Gyirmót FC-Ferencváros 2-3 (1-2)

--------------------------------

Győr-Gyirmót, 1500 néző, v.: Vad II

gólszerző: Novák (21.), Tamás (77.), illetve Gera (35., 38., 59., a harmadikat 11-esből)

sárga lap: Szegi (23.), Simon Á. (38.), illetve Sternberg (73.), Hüsing (78.)

Gyirmót:

--------

Nagy S. - Tamás, Kolcák (Vass P., 67.), Radeljic, Szegi - Kiss M., Simon Á., Csiki (Madarász, 68.), Novák (Máté J., 76.), Bojovic - Simon A.

Ferencváros:

------------

Holczer - Lovrencsics, Hüsing, Leandro, Sternberg - Cukic, Gera - Varga R. (Dilaver, 82.), Kleinheisler (Botka, 90+4.), Moutari (Djuricin, 85.) - Böde

Aktívan kezdtek a csapatok, a vendégeknek volt több kaput eltaláló lövésük, vezetéshez mégis a hazaiak jutottak: Simon Ádám távolról a kapura emelte a labdát, amely a felső lécről kipattant, Novák Csanád pedig belefejelt, s Holczer Ádám hasa alatt átcsúszott a gólvonal mögé. Az FTC ezután átvette az irányítást, és Gera Zoltán két fejesgóljával négy perc alatt fordított.

A szünet után is a zöld-fehéreknél volt többet a labda, s bár Holczernek is kellett védenie, a Varga Roland által kiharcolt 11-est Gera értékesítette, s ezzel úgy tűnt, el is dőlt a három pont sorsa. A Gyirmót azonban nem adta fel, a hajrára fordulva Tamás Krisztián látványos találatával szépített, majd kapufát is lőtt. A 91. percben aztán 11-eshez jutott, amely végül kimaradt, így az egyenlítés nem sikerült.

További eredmények:

Mezőkövesd-Újpest 1-3

Paks-Diósgyőr 0-1

Debrecen-Haladás 4-2 MTK-Videoton 1-1