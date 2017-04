Berki ezüst, Dévai bronzéremmel zárta a tornász Eb-t

A hatszoros Európa-bajnok Berki a selejtező után a döntőben is a 6,2-es kiinduló pontszámú gyakorlatát mutatta be. Produkciója ezúttal is remek volt, a zsűritől 15,200 pontot kapott, ezzel aranyérmet nyert volna, de mivel háromtizedes büntetéssel - úgynevezett semleges levonással - sújtották, az így kialakult 14,900 pont csak az ezüsthöz volt elég számára.

A 2012-es londoni olimpia bajnokát azért büntették meg, mert nem kezdte el harminc másodpercen belül a gyakorlatát. Mivel csupán két-három másodperccel lépte túl az előírt időhatárt, Sóvágó Lajos szövetségi kapitány szóbeli óvással élt, amit elutasítottak, de a magyar küldöttség írásban is fellebbezett a döntéssel szemben. A felvételek visszajátszása alapján biztossá vált, hogy az indítóóra és a gyakorlat idejét mérő óra nem volt szinkronban. A szervezők magyarázata szerint mindez a televízió-közvetítés miatt történt.

A szakvezető az M4 Sportnak elmondta,

amennyiben a második óvásukat is elutasítják, további lépéseket tesznek és jogi útra terelik az ügyet.

Az M4 Sportnak

Berki úgy nyilatkozott, elégedett a gyakorlatával,

örül az újabb éremnek, de szeretett volna nyerni.

"Boldog vagyok, mert egy mélypontról jöttem vissza, és újra itt vagyok a dobogón, amire nem sokan képesek" - fogalmazott az UTE tornásza.

A büntetéséről elmondta, szokatlanul gyorsan szólították, és csak a gyakorlata végrehajtása után vette észre, hogy három tizedet levontak tőle időtúllépés miatt.

"Ilyen hibát még életemben nem követtem el"

- mondta önkritikusan.

Berkinek pályafutása során ez a harmadik Európa-bajnoki ezüstérme.

Az előző két kontinensviadalon sérülése miatt nem indult, 2013-ban és 2014-ben pedig egyformán másodikként zárt.

A nők ugrásdöntőjében a brit Ellie Downie-t harmadikként szólították, és két gyakorlatának bemutatása után átvette a vezetést.

Őt követte a szombathelyi Haladás VSE 17 éves versenyzője, Dévai Boglárka, aki egészen az utolsóként szólított francia Coline Devillard produkciójáig a második volt, végül egy helyet hátracsúszott.

Ezen a szeren magyar tornásznő legutóbb 1998-ban állt dobogón kontinensviadalon.

A döntő másik magyar résztvevője, Kovács Zsófia hatodikként zárt.

Dévai pénteken egyéni összetettben 24. lett, míg Kovács ezüstérmet nyert.

A szombati program folytatásában Kovács a felemáskorlát döntőjében is érdekelt volt, de volt egy komoly rontása - leesett a szerről -, így a hatodik lett.

Eredmények:

férfiak:

-------

lólengés:

1. David Beljavszkij (Oroszország) 15,100 pont

2. Berki Krisztián 14,900

3. Harutyun Merdinyan (Örményország) 14,833

talaj:

1. Marian Dragulescu (Románia) 14,500 pont

2. Dmitrij Lankin (Oroszország) 14,466

3. Alexander Shatilov (Izrael) 14,400

gyűrű:

1. Eleftherios Petrounias (Görögország) 15,433 pont

2. Courtney Tulloch (Nagy-Britannia) 15,066

3. Igor Ragyivilov (Ukrajna) 15,033

nők:

---

ugrás:

1. Coline Devillard (Franciaország) 14,466 pont

2. Ellie Downie (Nagy-Britannia) 14,350

3. Dévai Boglárka 14,316

...6. Kovács Zsófia 14,199

felemáskorlát:

1. Nina Derwael (Belgium) 14,633

2. Jelena Jeremina (Oroszország) 14,300

3. Ellie Downie (Nagy-Britannia) és

Elisabeth Seitz (Németország) 14,133

...6. Kovács Zsófia 13,100