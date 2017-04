„Hosszú Katinka hihetetlen” - dicsért a rivális

A 17. FINA Világbajnokság egyik hivatalos partnerének, az Arénának a meghívására érkezett Magyarországra, pontosabban a Duna Arénába a három úszókiválóság, akik a nyári világbajnokságon is főszerepet játszhatnak. Az egynapos fotózás apropóját megragadva körbenéztek az újonnan épült létesítményben, és kipróbálták a medencét, ahol – reményeik szerint – júliusban világraszóló eredményeket érhetnek majd el.

„Nagyon szép az új uszoda, örülök, hogy még a világbajnokság előtt megnézhettem” – mondta Sarah Sjöström, a riói olimpia 100 méteres pillangóúszásának bajnoka, az első svéd női úszó, aki egyéni számban nyert olimpiát. Tavaly novembertől új edzővel készül, és úgy tűnik, bejött neki a váltás, mert jelenleg négy számban is vezeti a világranglistát. „A prioritás továbbra is az 50 és a 100 méteres pillangó, de elkezdtünk dolgozni a sprinttechnikámon gyorson is, aminek már megvan az eredménye, hiszen Stockholmban 50 és 100 gyorson is egyéni csúcsot úsztam. Kíváncsian várom, hogy további munkával mire leszek képes a gyors számokban a nyári világbajnokságon.”

Az eddig csak pillangóúszásban remeklő Sjöström bővülő palettája ellenére nem szándékozik a rendkívül sokoldalú Hosszú Katinka nyomdokaiba lépni.

„Iron Lady csak egy van!

Én maradok a négy sprintszámnál, mert így is sok időt vesz igénybe a regenerálódás. Ráadásul Katinka a legkeményebb számokban versenyez, hihetetlen!” - tájékoztatott a vizes vb szervezőbizottsága.

„Le vagyok nyűgözve, csodaszép az uszoda,

hatalmas a tér, jók a fények” – áradozott Gregorio Paltrinieri is a Duna Arénáról. Az 1500 méteres gyorsúszás olasz olimpiai bajnoka nemcsak a budapesti látogatás miatt volt feldobódott, hanem azért is, mert kedvenc csapata, a Juventus bejutott az elődöntőbe a labdarúgó Bajnokok Ligájában: „Ott voltam Torinóban, amikor 3-0-ra vertük a Barcát, hatalmas élmény, óriási győzelem volt!”

Paltrinieri nemrég – új kihívásokat keresve – kipróbálta magát nyílt vízen is, negyedik lett az eilati Európa-kupán 10 km-en. „Nagyon tetszett, további versenyeken is tervezem az indulást, de a nyári világbajnokságon csak medencében állok rajthoz, 800 és 1500 méteren.” Ami pedig a felkészülést illeti, egy olasztól nem meglepő, hogy az edzések mellett arra is figyel, hogy mit pakol majd az úticsomagjába: „Parmezánsajt nélkül nem teszek egy lépést sem! Tésztát még csak-csak találok külföldön is, de igazi Parmigiano Reggiano csak Olaszországban van, mindig viszek magammal, bárhova is megyek.”

Adam Peaty, aki Rióban a 100 méteres mellúszásban 28 év után nyert olimpiai aranyérmet brit férfiúszóként, alaposan kihasználta a lehetőséget, hogy megismerkedjen a Duna Arénával, saját maga is filmezett. „Vizuális típus vagyok, szeretem megnézni, hol fogok úszni, Rióról is sok videót néztem a neten utazás előtt. Most örülök, hogy itt lehetek. Gyönyörű ez az aréna, tágas, világos, rengetegen szurkolhatnak a lelátón, ami engem kifejezetten inspirál. A medencét illetően pedig azonnal láttam, hogy rettentően gyors lesz” – mondta, miközben lenyűgözve pillantott körbe az uszodában.

Peaty, bár a múlt héten befejeződött brit úszóbajnokságon mindkét számában, 50 és 100 méteres mellúszásban is a világ idei legjobbját úszta, mégis azzal került a címlapokra, hogy az egyik aranyérmét odaajándékozta egy szurkoló kisfiúnak.

„A nevemet kiabálta, hogy adjak neki autogramot, de mivel nem volt nálam toll, odaadtam az érmemet

– mesélte a britek büszkesége. – Erről szól a sport, nem? Az inspirációról, hogy másokra hatással legyünk. Ha az az érem akár egy hétig, egy hónapig vagy akár négy évig ösztönözni fogja őt a sportban, már örülök, hiszen ez is a feladatunk nekünk, sportembereknek.”

Adam Peaty a Duna Arénában edző úszógyerekek körében már most népszerű volt, szívesen megállt akár egy selfie-re is. Hogy aztán a nyáron a világbajnokságon örülhet-e egy újabb kisgyerek a tőle kapott éremnek, kiderül: „attól függ, hányat nyerek” – mosolygott a Budapesten egyértelműen a világcsúcsot megcélzó Peaty.