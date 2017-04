Gyurta: ez Hosszú Katinka hatása

Gyurta Dániel az InfoRádiónak adott interjúban emlékeztetett arra, hogy október óta Nagy József irányítása alatt dolgozik, aki teljesen új szisztémával készíti fel.

"Vannak újítások, amelyek működnek, és persze olyanok is, amelyek még közel sem. Ettől függetlenül ez a verseny jó volt arra, hogy megnézzük, hol tartunk. Azon dolgozunk a következendő három hónapban, hogy a jó dolgok még jobbak legyenek, a kevésbé jókat pedig fel tudjuk zárkóztatni” – fejtette ki az olimpiai bajnok mellúszó.

Megjegyezte, hogy mivel 17 évig készült másképp, a mostani egy teljesen újfajta rendszert jelent, ezért is speciális ez a munka.

"Úgy érzem, ha ez beérik, akkor jó lesz"

– jelentette ki Gyurta Dániel.

Arról is beszélt, hogy jelenleg mennyire járnak jó úton.

"2:09.7 perc, most itt tartok, ez nemhogy a világ legjobb 5, de még a 10 idejében sincs benne. Kiindulásnak azonban egy jó eredmény. Ha megnézem azt, hogy 150 méterig gyakorlatilag olyan részidővel tudtam fordulni, amely a legjobbamhoz közeli részidő, az mindenképp biztató. Az utolsó 50 métert kell még összerakni. Persze nem biztos, hogy jó lenne, ha már most 2:07-eket úsznék. Három hónap múlva szeretnék a legjobbamhoz közel, vagy még kicsit talán annál is jobb időt úszni” – adott helyzetértékelést az Újpest versenyzője.

Gyurta Dániel kitért arra is, hogy nagyon jó fiatal versenyzők vannak, akik meg akarják mutatni magukat és kiharcolni a vb-csapatba kerülést.

"Rám is hatással volt Rózsa Norbert, amikor 1999-ben ott készült a sydney-i olimpiára, meghatványozta a mindennapos hozzáállásomat. Ha ezekre a fiatalokra mondjuk Hosszú Katinka hatással van, az már egy hatalmas nagy plusz motivációt jelenthet számukra” - emelte ki.

