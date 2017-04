Mourinho: ez csak a kezdet

Egyelőre vegyes képet mutat a manchesteriek szezonja, mert bár megnyerték az angol Szuperkupát és Ligakupát, valamint elődöntősök az Európa Ligában, a bajnokságban jelenleg csak az ötödikek. Mourinho szerint azonban ez csak a kezdet, és a továbbiakban jobb évek várnak az együttesre.

"Azt gondolom, a mostani a következő öt-hat szezonunk első idénye, a ránk váró szép évek kezdete. Már most is nyertünk trófeát, és megvan az esélyünk arra, hogy még továbbiakat gyűjtsünk be. Ha megnyernénk az Európa Ligát és augusztusban játszhatnánk az Európai Szuperkupáért a Bajnokok Ligája győztesével, az csodálatos lenne" - mondta egy angol tévécsatornának a portugál szakember.

A United a bajnokságban csütörtökön városi rangadót játszik a Manchester City otthonában, az EL elődöntőjének első mérkőzésén pedig május 4-én találkozik a Celta Vigóval.