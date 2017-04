Amerikába költözik az úszó-ob meglepetésembere

Az múlt héten zajló nagy sikerű debreceni úszó országos bajnokságon több nagy eredmény is született - többek között Molnár Flóráé, aki már a riói olimpián is kint volt – 25. lett 50 méter gyorson -, de Debrecenben mesterhármast ért el, 50 mellen, 50 gyorson és 50 pillangón is nyerni tudott.

A nagykanizsai versenyzőt az ötkarikás játékokat követően több amerikai egyetem is megkereste teljes sportösztöndíj lehetőségével, azonban csak a közelmúltban egy denveri utazást követően döntött úgy, hogy belevág a tengerentúli életbe - írta a portál.

A sportoló az Alabama Egyetemet választotta, mert nem szeretett volna akkora klubhoz kerülni, mint például a Florida Gators, ahol számos olimpiai és világbajnok készül fel és ő csak a sokadik külföldi lett volna.

Alabamában az a dél-afrikai Jonty Skinner lesz az edzője, aki 100 méter gyorson világcsúcstartó volt és kiváló szaktekintélynek számít a sprintszámokban.