Hargitay András: itthon minden Hosszú Katinka körül forog

Megszólalt a korábbi úszókapitány, Hargitay András, és azt mondta, most minden Hosszú Katinka körül forog a magyar úszósportban, ő azonban mindig szót értett vele, ellentétben a férjével, Shane Tusuppal, aki egyszer neki is akart rontani.

Van egy személy, aki körül most nyilván forog most az egész magyar úszósport, ez Hosszú Katinka. Tehát, ha ő változást kíván, ha ő azt szeretné, hogy az egész vezetőség, úgy ahogy van, mindenki menjen, akkor ebbe beletartozom én is – mondta Hargitay András az ATV Csisztu 24 című adásában.

A magyar úszóválogatott korábbi szövetségi kapitánya most is azt állítja, Hosszú Katinkával mindig szót tudott érteni, annak ellenére, hogy férje, Shane Tusup a saját hazájában “senkizte le”, míg egy másik alkalommal a többi edzőnek kellett lefogni az amerikait, mert neki akart rontani – hasonló módon, mint a hét végi országos bajnokságon klubjuk, az IronAquatics alkalmazottjának, Darren Wardnak.

Hargitay azt is felrótta Shane Tusupnak, hogy ha beszélő viszonyban lettek volna, Rióban Magyarországnak nem nyolc, hanem kilenc aranyérme lett volna, mert ő a váltó helyett inkább egyéniben indította volna Katinkát.

