Botka: irány a Kanári-szigetek

„Az évadnyitó versenyünk nem úgy sikerült, ahogy elterveztük. A szezon előtt az autót lelkiismeretesen felújítottuk, de olyan problémák jöttek elő rajta, amivel nem tudtunk ott megküzdeni, idő előtt fel kellett adjuk a versenyt” – emlékezett vissza Botka Dávid az előző viadalra.

A pilóta szerint ismét sokat tanult az autóról.

„A tavalyihoz képest merőben más beállításokkal megyünk, remélem így könnyebb lesz majd vezetni a versenyautót ezen az aszfaltos futamon” - tette hozzá.

Azt reméli, megbízhatóbban teljesít majd a Citroën DS3 R5.

„Újra átnéztük, mindent megcsináltunk rajta.

Más rugókat kapott, más stabilizátorokkal megyünk. Még mindig bízom az autóban és végre tényleg szeretnék egy jót versenyezni és egy normális, vállalható eredményt elérni.”

A Kanári-szigetek a második állomása az idei ERC sorozatnak. A spanyol szigetre hajóval érkezik a versenyautó, ami az első futam óta nem is volt Magyarországon.

„Portugáliában egy Citroen márkakereskedésbe hoztuk a kocsit közvetlenül az azori futam után. Nem is vittük haza. Itt volt három hétig, aztán a fiúk hét elején kirepültek és itt történt a felújítás. Volt egy kis gondunk a váltóval, azt hazavittük, mindent kicseréltünk benne, szinte vadonatúj. Érdekes, hogy a kijuttatás volt a legnehezebb logisztikai feladat, pedig azt hittem, kapunk majd segítséget a többi magyar indulótól... Végül megoldódott, ez is egy jó lecke volt, ebből is tanultunk” - fejtette ki Botka Dávid.

A verseny a következő hétvégén lesz. A környezet ismerős, a tavalyi verseny alkalmával sikerült a sziget nagy részét megismernie a párosnak. Mivel sok a bekötőút, a rendezőknek könnyű a dolga variálni a pályák nyomvonalával, de alapjában ismerős a környezet.