Hosszú Katinka: bánt, hogy vadásznak a férjemre

"Felfogni is nehéz, nemhogy elfogadni. De tanulom, és kénytelen vagyok belenyugodni abba, hogy mindenki azt lát, amit és akit akar" - mondta Hosszú Katinka a Nemzeti Sportnak adott interjúban arról, hogy mennyire zavarja az állandó figyelem. Úgy fogalmazott, nem szeretheti mindenki. A férjét, Shane Tusupot érő támadásokról viszont úgy nyilatkozott,

bántja és bosszantja, hogy már-már vadásznak rá.

"Ha őt támadják, azon én húzom fel magam, ha engem, az meg Shane-t akasztja ki. Idővel szeretnék eljutni oda, hogy kívülállóként, érzelmek nélkül olvassak el magamról egy cikket" - mondta Hosszú Katinka, és példaként kedvencét, LeBron Jamest említette, akit szintén sokan bántják, miközben szenzációsan kosárlabdázik, iskolát nyit, rászorulóknak ösztöndíjat fizet, és van róla egy kép benne, amely motiválja, akkor is, ha ő teljesen más valójában.

A kérdésre, hogy ha elfajul a "vadászat", elmenekül-e Magyarországról, azt felelte,

nem valószínű, hogy annyira ki tudják billenteni, hogy elfusson.

"Néha kell egy kis szünet, néha nagyon jó elmenni innen messzire, de hogy én egy versenyen ne magyar válogatott melegítőben és dresszben vonuljak ki a rajtkőhöz, elképzelni sem tudom" - mondta a háromszoros olimpiai bajnok úszónő.

Beszélt arról is, hogy sokan támadták, amiért a debreceni országos bajnokság első napján nem nyert érmet, de jelezte, ez a verseny is a felkészülés része volt, és egy-egy számban is kísérleteztek, valamint első alkalommal reggelente erőfejlesztő edzéseket is végeztek, más kérdés, hogy a többség nem ismeri, a hátteret, hogy éppen milyen munkát végeznek.

Az idei terveiről annyit árult el, hogy noha tíz számban is elérte már a világbajnoki A-szintet, de egyelőre nem tudja, hányban indul el, mert a vb-program kevésbé fekszik neki, mint az olimpián. Az idei fő cél a budapesti világbajnokság, de az igazi motivációja már a tokiói olimpia.

"Rio után még messzinek tűnt a következő olimpia, de azóta már majdnem egy év telt el, és most már nagyon motivál. De nem tagadom, néha nehéz, néha én is fáradt vagyok, néha nekem is elmegy a kedvem az egésztől. Aztán meglátom Késely Ajna közösségi oldalát, amelyen kiposztol egy korábban általam kiírt idézetet, és olyankor rájövök, hogy én ezért is csinálom! Hogy motiváljam a többieket" - mondta Hosszú Katinka.

