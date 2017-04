Pólóünnep az ünnepnapon: Eger–Szolnok

Azzal, hogy a hevesiek a középszakasz végén 8-5-re legyőzték a címvédő Szolnokot, megelőzték legnagyobb riválisukat, azaz pályaelőnnyel vágnak neki az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharcnak.

A fináléra az Eger pihenhetett többet, hiszen az FTC elleni "hétpontos" elődöntőt már az első mérkőzésen lezárta, míg a Szolnoknak három találkozóra volt szüksége az OSC ellen.

A Bajnokok Ligájában mindkét gárda ott lesz a budapesti Duna Arénában sorra kerülő hatos döntőben, a Szolnok csoportelsőként csak az elődöntőben érdekelt először, míg az Egernek az olasz Brescián kell átverekednie magát ahhoz, hogy bekerüljön a legjobb négy közé, ahol újra legnagyobb hazai riválisával kerülne szembe.

A mostani szezonban először a Magyar Kupa döntőjében találkoztak egymással a felek, a Tüskecsarnok uszodakomplexumában rendkívül simán, 10-4-re nyert a Szolnok, majd a bajnokságban 11-7-re diadalmaskodott, ezt követte a már említett egri siker.

"Persze, hogy mi is ezt a mérkőzést vesszük példának, és nyilvánvalóan meg van a Szolnok legyőzéséhez szükséges recept, de azért egyet nem szabad elfelejteni: mivel ellenfelünk már bent van a Bajnokok Ligája elődöntőjében, ez nálam azt jelenti, hogy a világ legjobb négy együttese közé tartozik" - vélekedett az Eger honlapján Dabrowski Norbert vezetőedző. "Mindkét együttes megmutatta már, hogy magas szinten képes vízilabdázni, ezért valóban kis dolgokon múlhatnak nagy dolgok. Fontos lehet persze a pályaelőny is, de ennek akkor van értéke, hogyha be tudjuk húzni az első meccset. Ha nem, akkor úgyis borul minden" - tette hozzá a tréner.

"Apróbb meglepetések biztosan lesznek, de ezek nem olyan jellegű meglepetések, amelyeket mondjuk egy átlag pólómeccs-néző biztosan észre fog venni - idézte a szolnokiak honlapja Cseh Sándor vezetőedzőt. - Az a tapasztalatom, hogy egy döntőben az esélytelenebbnek tartott csapatnak érheti meg az, hogy húz valami váratlant. Úgy érzem, hogy most mindkét csapat nagyon komolyan hisz abban, hogy megnyeri az aranyérmet, így ha lesz is meglepetés, akkor az a második-harmadik meccs környékén fog megtörténni. A motiváció nagyon fontos és jól tudom, hogy az Egerben most extra belső motiváció van. Ha ebben fölénk tud kerekedni, akkor abból nagy baj lenne."

A döntő menetrendje

május 1., hétfő: ZF-Eger-Szolnoki Dózsa-Közgép 17.30

május 5., péntek: Szolnoki Dózsa-Közgép-ZF-Eger 19.00

május 10., szerda: ZF-Eger-Szolnoki Dózsa-Közgép 18.00

május 13., szombat: Szolnoki Dózsa-Közgép-ZF-Eger 16.00 (ha szükséges)

május 17., szerda: ZF-Eger-Szolnoki Dózsa-Közgép 18.00 (ha szükséges)