Főhet a szövetségi kapitány feje

Speciális helyzetbe került az itthon hagyományosan bombaerős női kajak szakág. Az elmúlt évben úgy indult a versenyszezon, hogy csaknem egytucatnyi klasszis küzd egymással a riói olimpiai helyekért, most azonban már nem lesz egyszerű feladata Hüttner Csabának, a válogatott szövetségi kapitányának a világbajnoki egységek összeállításával sem, hacsak nem lépnek nagyot előre a fiatal tehetségek.

Az ötszörös olimpiai bajnok Kozák Danuta karácsonykor jelezte, hogy gyermeket vár, és 2018-ban térhet vissza, míg Csipes Tamara a napokban számolt be arról, hogy – bár későbbre tervezte – nagy örömmel készül az anyaságra. Tavaly Kozák Danuta és Csipes Tamara volt a legjobb egyesben, így nem túlzás kijelenteni, hogy erre az évre két igazi sztárját vesztette el a válogatott, még akkor is, ha természetesen nagy öröm, hogy gyermeket várnak, és sok boldogságban lesz részük az élet más területén. Csipes Tamara igazi visszatérése inkább a 2019-es versenyekre várható, hiszen az idén őszi alapozáskor semmiképpen nem végezhet kemény munkát, bár természetesen nem zárható ki, hogy már jövőre újra lehet valamilyen szerepe a válogatottban – olvasható a MOL-csapat elemzésében.

“Azt hiszem, az egész sportág nevében mondhatom, hogy gratulálunk Tamarának és jó egészséget kívánunk neki is és a babának is. Ugyanakkor nem tagadom, hogy komoly fejtörést okoz a helyzet.

Idén a fiatalokon lesz a sor, hogy bizonyítsanak női kajakban”

– mondta a kajakkenusport.hu oldalnak Hüttner Csaba.

A rekord-világbajnok Kovács Katalin tavaly nyáron jelentette be visszavonulását, míg a szintén háromszoros olimpiai bajnok Douchev-Janics Natasa őszi – súlyos, de közelebbről meg nem nevezett – betegsége miatt ezt a szezont biztosan kihagyja. A riói olimpiáról a korábbi szakvezetés döntése után lemaradó Kárász Annának szeptemberben meg kellett műtenie a vállát, és nagy türelemmel, fokozatosan terhelheti csak magát, minden bizonnyal ezért sem indult a napokban megrendezett 2000 méteres szintfelmérő versenyen. Az elmúlt években számos korosztályos és egyszer-egyszer felnőtt versenyeken is remeklő Homonnai Luca szintén sérült, hamar haza is kellett utaznia a márciusi sevillai edzőtáborból.

Hogy kik maradtak?

A háromszoros olimpiai bajnok Szabó Gabriella, aki ismét a tengerentúlon edzőtáborozott, és bármelyik csapathajó vezérevezőseként kiválóan teljesít hosszú évek óta.

Az elmúlt két olimpián négyesben győztes Fazekas-Zur Krisztina, aki Pauman Dániel, Tóth Dávid és Kulifai Tamás személyében kapott maga mellé csapattársakat, és velük készült eddig. 37 éves lesz augusztusban, de ebben az évben az egyesbeli ambíciói előtt is jóval kevesebb ellenfél áll.

A többszörös világbajnok Vad Ninetta, aki a riói olimpiáról lemaradt, de ebben az évben minden esélye megvan arra, hogy helyet követeljen magának a válogatottban.

Ha a három versenyző jó formában lesz, akkor az 500 méteres távon rájuk mindenképpen lehet majd építeni, akár úgy, hogy mindhárman vállalnak 2-2 számot. Azt majd a válogatók mutatják meg, hogy kinek kellene egyest mennie, azt viszont már a tájékoztató verseny után nem sokkal el kellene dönteni, hogy kivel mennek párost. Ők egyelőre legfeljebb óvatosan nyilatkoznak a témáról, így egyelőre csak találgatni lehet.

A három klasszis mellett 4-5 fiatal vagy az elmúlt években nem olimpiai számokban bizonyító versenyzőt vehet komolyabban számításba Hüttner Csaba.

Közöttük van Takács Tamara, aki tavaly 1000 méteren szerzett érmeket a moszkvai Európa-bajnokságon, és a 2000 méteres szintfelmérőt megnyerte. Idén ő az egyetlen kajakozó, akivel Fábiánné Rozsnyói Katalin foglalkozik, és a dunavarsányi megmérettetés alapján annyi kijelenthető, hogy kiválóan halad a közös munka.

Ezen a versenyen második lett Lucz Dóra, aki 200 és 500 méteren is helyet követelhet magának a válogatottban azután, hogy tavaly is nagy csatát vívott Douchev-Janics Natasával az olimpiai sprintszámért.

Nagy Flórának és Bodonyi Dórának is áttörést jelenthet ez az esztendő, aki pedig az év első vízi összecsapását kihagyta vagy nem fekszik neki a 2 kilométeres táv, annak a májusi-júniusi versenyeken kell jeleznie, hogy a nagy klasszisok nyomába szeretne lépni, akár már idén.

