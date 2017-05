Megszólalt a jogosítvány nélküli autószerelő, aki összetörte az olimpia bajnok autóját

Laposa Dávid az az autószerelő, aki április 27-én hajnalban összetörte Pars Krisztián kalapácsvető olimpiai bajnok Audiját. Az akkori információk szerint otthagyta az összetört autót, Pars a Facebookon kezdte el keresni Laposát, az olimpiai bajnok szerint az elkövető nemcsak összetörte Audiját, hanem be is volt drogozva és rúgva is.

Az autószerelő most a Borsnak tagadta, hogy bármilyen tudatmódosítót is bevett volna. Hajnali négykor azért ült be Pars kocsijába, hogy kipróbálja, és a nedves aszfalt miatt csúszott meg az úton.

„Elindultam az autóval, de egy körforgalomban, ami tiszta víz volt, hibáztam, ezért tört össze a kocsi. Ráadásul a gumik is rosszak voltak” – mondta a 26 éves autószerelő, akinek egyébként nincsen jogosítványa. Pars kocsijának féltengelyével, továbbá a motorháztetővel és ablaktörlőjével akadtak gondok, mert utóbbit Pars egy jóakarója már összevissza görbítette.

A szerelő, aki beismerte tettét, kikéri magának, hogy drogozott volna, és azt is, hogy ült mellette valaki a baleset idején, miként Pars állítja. A férfi szerint azért volt nála még az autó, mert a megrendelt alkatrészeket az olimpiai bajnok nem tudta kifizetni, mindig csak halogatta. Az élsportolótól elnézést akart kérni, kereste a Facebookon, de nem reagált.

A Nyugat.hu meg is kérdezte Pars Krisztiánt, aki azt mondta, hogy - bár korábban rendszeresen beszélt telefonon a szerelővel - az eset óta Laposa nem kereste. A sportoló hozzátette, hogy akárcsak máskor, most is bármikor felveszi neki a kagylót.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!