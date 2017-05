Tizenegyedszer bajnok a Sopron

Eredmény, döntő, 4. mérkőzés:

UNIQA Sopron-Atomerőmű KSC Szekszárd 82-56 (21-13, 19-18, 18-14, 24-11)

a legjobb dobók: Crvendakic 19, Turner 16, Johnson 10, Krnjic 10, illetve Lisec 12, Erkic 12

A párharc végeredménye: 3-1 a Sopron javára.

A döntő első, múlt keddi mérkőzésén a Sopron 61-45-ös győzelmével elvette a Szekszárd pályaelőnyét, majd pénteki 66-62-es hazai sikerével már a címvédés küszöbére ért. Az első fináléjukat vívó tolnaiak azonban hétfőn drámai csatában, kétszeri hosszabbítás után szépítettek 77-73-mal. A két gárda 58 egymás elleni bajnoki meccse közül az volt mindössze a harmadik szekszárdi siker.

A negyedik találkozó szekszárdi kosárral indult, de főként Aleksandra Crvendakicnek köszönhetően nemsokára már 19-9 volt az állás, a szerb légiós egymaga 10 pontot szerzett az első negyedben. A vendégek nyolc labdát adtak el tíz perc alatt. A folytatásban az áprilisban Magyar Kupa-győztes Sopron három és fél percen át nem talált a gyűrűbe, ezalatt Zeljko Djokic együttese négy pontra felzárkózott (21-17). A hazaiak többször is megléptek nyolc pontra, a félidőben 40-31 volt az állás. A tolnai csapatban a hétfőn 27 ponttal záró szlovén Eva Lisec ekkor még csak 7 pontnál tartott.

Térfélcsere után az alapszakaszgyőztes Szekszárd "feltámadt", és ellenállhatatlan játékkal két pontra csökkentette a különbséget (45-43), a szintén szlovén Maja Erkic pedig a mezőny legjobbjává lépett elő. Sterbenz László vezetőedző időt kért, melynek következményeként két perccel később 56-45 állt az eredményjelzőn. Az 58-45-ről induló zárószakaszban az elfáradó Szekszárd már nem tudott ismét megújulni, a zöld-sárgák - akiknél több kulcsjátékos is a kispadon pihent ekkor - csakhamar húsz ponttal vezettek, s ezt az előnyt már nem engedték ki a kezükből. A találkozó legjobbja a 19 pontos Crvendakic lett.

Sterbenz László, a soproniak mestere először a finálé magas színvonaláról beszélt:

"Extra döntő volt, mindenki jól érezte magát Sopronban és Szekszárdon is. Ahogy mondani szokták, a sikernek száz apja van, és most köszönet jár mind a száznak. Jó csapatunk volt, és megérdemelten nyertünk még egy meglehetősen kiegyenlített mezőnyben is" - jelentette ki.

Szekszárdi kollégája, Zeljko Djokic azt mondta, az első félidőben sok labdát eladtak, és ekkor már látszott, hogy nem tudnak nyerni.

"Ezzel együtt büszke vagyok a csapatomra, és gratulálok a Sopronnak" - tette hozzá.

A sorozatban harmadik aranyérmét begyűjtő Sopron 1993-ban volt először bajnok, tizenkilencszer jutott be a fináléba, s ezek közül a mostanival együtt tizenegyet nyert meg. A soproni hegemóniát 2007 óta csak a MiZo Pécs, a Győr és a PINKK tudta megtörni egy-egy alkalommal.

Az elmúlt tíz év bajnokai:

2008: MKB-Euroleasing Sopron

2009: MKB-Euroleasing Sopron

2010: MiZo Pécs 2010

2011: MKB-Euroleasing Sopron

2012: Uni Seat Győr

2013: Uniqa-Euroleasing Sopron

2014: PINKK-Pécsi 424

2015: Uniqa-Euroleasing Sopron

2016: Uniqa Sopron

2017: Uniqa Sopron