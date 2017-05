Újabb magyar szenzáció

"Nagyon örülök a teljesítménynek, büszke vagyok a csapatra. Amit a pályán mutattunk a dánok ellen - idén már harmadszor -, az szerintem szenzáció. A keret cserélődik, fiatalodik, ennek ellenére nem lehet nagy visszaesést vagy formahanyatlást érzékelni, ez nagyon pozitív" - nyilatkozott az MTI-nek a kapus, aki emlékezetes teljesítménnyel járult hozzá a pontszerzéshez.

A Telekom Veszprém játékosa úgy fogalmazott, az a gond, hogy a válogatott keretnek "mindig két-három nap alatt kell valamilyen csodát tennie ahhoz, hogy a csapat csúcsformában legyen", de mivel most az aktuális olimpiai bajnok volt az ellenfelük, nem is volt idejük ezen morfondírozni.

"Ha így tudunk küzdeni, akkor jól is fogunk játszani. Keveset hibáztunk, azok is aprók voltak, de ezeket a dánok kihasználták. Nem szeretném, ha úgy tűnne, nem vagyok elégedett, mert igenis az vagyok, hiszen ellenük egy pontot szerezni is nagyszerű" - tette hozzá.

Saját teljesítményéről Mikler elmondta, nagyon örül, hogy így sikerült, nagy álma volt, hogy a Papp László Arénában védhessen a magyar közönség előtt. "Éreztem, hogy belehajszolnak a meccsbe, nagyon boldog vagyok, és igyekszem a csapatnak a továbbiakban is legalább így segíteni" - nyilatkozta.

Jamali Iman, a magyar együttes iráni születésű balátlövője volt a mezőny legeredményesebb játékosa - Lékai Mátéval holtversenyben - hét góllal. Ő is pozitívan értékelte saját teljesítményét, már csak azért is, mert fizikálisan nincs a legjobb állapotban. "A világbajnokságon megsérültem, utána pedig nem tudtam eleget pihenni és teljesen felépülni. Tudok ennél jobban is játszani. Várom a szezon végét, hogy utolérjem magam" - közölte.

Hozzátette, bár a legvégén volt esélyük a győzelemre, a döntetlen sem rossz eredmény. "Nagyszerű meccset játszottunk, ami persze nagyon nehéz volt, de ezt tudtuk előre. A szezon hajrájában mindenki fáradt, ráadásul a világ egyik legjobb válogatottjával találkoztunk. Van bennem egy kis szomorúság, hogy egy ilyen csodálatos csarnokban, ilyen közönség előtt nem jött össze a siker, pedig az utolsó percben volt helyzetünk, hogy bebiztosítsuk a győzelmet, de összességében boldog és büszke vagyok, ahogyan a többiek is" - mondta a balátlövő.

Jamali külön kiemelte, hogy Mikler Roland szenzációsan védett és a magyar válogatott védekezése is jól működött. "Támadásban sem teljesítettünk rosszul, bár tudunk jobban is játszani" - mondta.

Jövőjéről elárulta, minden bizonnyal elhagyja a fehérorosz Meskov Breszt együttesét, amelynél kölcsönadott játékosként szerepel, mert még két évig érvényes a szerződése Telekom Veszprémnél, és a vezetők jelezték neki, hogy a nyáron munkába álló új vezetőedző, Ljubomir Vranjes számítana rá.

A magyar és a dán válogatott vasárnap 20.30-tól Aarhusban ismét megmérkőzik egymással.

Az Európa-bajnoki selejtező 1. csoportjának állása: 1. Dánia 5 pont (90-68), 2. Magyarország 5 (77-68), 3. Hollandia 2, 4. Lettország 0

A csoport első két helyezettje, valamint a hét selejtezőcsoport legjobb harmadikja vehet részt a 2018 januárjában Horvátországban sorra kerülő kontinensviadalon.