Az idény legjobb játékával BL-döntős a Győr

„Minden úgy alakult, ahogy elterveztük, a csapat megvalósította, amit kértem a meccs előtt” – kezdte értékelését Ambros Martín, a Győr edzője a 26-20-as elődöntőbeli siker után. A spanyol szakvezető elégedett volt azzal, ahogy csapata kezdte a Buducnost elleni találkozót, hiszen stabil előnyt épített fel, és azzal is, ahogy a hajrában biztosan tartotta ekkor már 5-6 gólos vezetését.

A jó rajt valóban meghatározó volt, a győrieken lehetett látni, hogy feltüzelten, kellő agresszivitással játszanak, az ellenfél kapuja előtt pedig határozottak voltak.

„Már az első tíz perc után sejtettem, hogy meglesz a meccs,

érezni lehetett az erőt a csapaton, összeszedettek voltunk. A védekezés nagyon összeállt,

most teljesítettünk a legjobban ezen a téren az idényben, és Kari Grimsbö sem védett még ilyen fantasztikusan” – mondta Bódi Bernadett. A két gólig jutó szélső az InfoRádiónak kiemelte: az volt a cél, hogy felszabadultan, mosolygósan lépjenek pályára, ne pedig görcsösen, és mindegy, mi történik, akkor is bízzanak egymásban – és ez sikerült is. Vasárnap a döntőben is hasonló lesz a recept, ilyen mentalitással kell játszani a Vardar Szkopje ellen – vélekedett.

„Annyira erősek voltunk a bírói ítéletekkel együtt is simán tudtunk győzni” – emelte ki Bódi Bernadett, utalva arra, hogy a román játékvezetők ítéleteit, különösen a kiállításokat nem mindig fogadta egyetértés.

A győri játékos szerint fontos volt, hogy ezúttal nem akarták elsietni a támadásokat, a lerohanásokra nem építettek annyira, így maradt erő a hajrára és a fináléra is.

Csapattársai is a kiváló védekezést nevezték a siker kulcsának.

"Kontrolláltuk a meccset, rendkívül koncentráltan játszottunk már az elejétől kezdve” – mondta a főleg a második félidőben remeklő holland irányító, Nycke Groot.

A 44 százalékos hatékonysággal védő norvég Kari Aalvik Grimbsbö szerint az volt a legfontosabb, hogy nem nyílt ki a csapat, hanem zártan védekezett, így az ellenfél nem tudta megjátszani a beállót. Saját nagyszerű teljesítményét a társak nélkül nem tudta volna megvalósítani – tette hozzá.

A kilenc gólt szerző – mind az öt hétméterest biztos kézzel értékesítő – Görbicz Anita a mentális felkészülést és tartást emelte ki, és azt, hogy ezúttal

mindenki élvezte a játékot.

A győriek sokkal színesebben játszottak: míg a montenegróiak sokáig a két átlövő, Katerina Bulatovic és Cristina Neagu góljaival tartották a lépést – ketten együtt 13-ig jutottak -, a magyar alakulat beállóból és szélről is eredményes tudott lenni. Mindez pedig az említett kemény védekezéssel együtt kiváló elegynek bizonyult.

A Podgorica részéről sem vitatták a győri siker jogosságát, és elismerték, hogy nem találtak fogást a magyar csapaton.

Vasárnap délután (kezdés 17:45) a harmadik BL-sikerért az Andrea Penezic és Jovanka Radicevic által repített Vardar Szkopje következik.