Görbicz: egyfolytában sírok

„Őrület” – mondta Nora Mörk, a Győr sztárja egy aranyszínű napszemüvegben és aranyéremmel a nyakában, jelezve, hogy még mindig a végletekig kiélezett és izgalmas Vardar elleni BL-döntő hatása alatt áll. Csapata hosszabbítás után 31-30-ra verte a macedón riválist, így története során harmadszor diadalmaskodott a legrangosabb kupasorozatban.

A norvég átlövő nem hallgatta el, hogy majdnem rajta ment el a meccs, hiszen a rendes játékidő végén a rá kijátszott figurát a falba vezette lövés helyett, de a ráadásban ezt félre tudta tenni, és fontos góllal segítette a csapatot.

„A csapatszellem volt a legfontosabb. A hosszabbításban is nyugodtak maradtunk, hittünk a sikerben. Végig egységesen játszottunk, és bár nem voltunk sokan, de mi bizonyultunk a jobbnak. Most nagy ünneplés következik, egész éjjel tartani fog” – emelte ki mosolyogva a tavaly nyáron érkezett világklasszis.

Görbicz Anita is azt nevezte a siker kulcsának, hogy nagyon egységes volt a csapat, okosan játszott, valamint tanult a korábbi hibákból, így a tavaly a CSM Bucuresti ellen hétméteresekkel elveszített fináléból is.

„A hosszabbítás előtt pozitívak voltunk,

nem lehetett hagyni, hogy eszünkbe jusson a tavalyi végjáték.

A lehetetlennél is azt kell mondani, hogy meg tudjuk csinálni. Én üvöltöttem mindenkivel, és biztattam a többieket” – mondta a csapatkapitány.

A fináléban hét gólt szerző játékos harmadik BL-aranyérmét szerezte, de az elsőt anyaként.

„Egyfolytában sírok, mióta vége a meccsnek,

máshogy élem meg az idei diadalt. Remélem, hogy a kisfiam is eljut ide focistaként. Számomra mindegyik BL-győzelem nagy öröm, de ebben a mostaniban két kemény évem volt” – fejtette ki.

A 33 éves kézilabdázó gyermeke születése után meg is sérült, hosszabb időre kidőlt, de ezen a hétvégén, a legfontosabb szakaszában az idénynek ismét ellenállhatatlanul játszott. Hétmétereseit rendre belőtte, és új posztján, szélsőként – ahova Nycke Groot érkezés miatt szorult – is helytállt, négy gólt is szerzett ezen a poszton, csak egy cunderezése nem talált a kapuba.

„Örülök, hogy erre a két napra kerültem ilyen jó formában, és

megmutattam, hogy nem kell leírni még ilyen idősen sem.

Bárhova rakna, megpróbálok jól teljesíteni” – hangsúlyozta.

A négyes döntő legértékesebb játékosának (MVP) választott holland irányító, Nycke Groot azt emelte ki, hogy nagyon jól felkészültek, és végig meg tudták valósítani az elképzeléseiket.

„Az utolsó három másodpercben hittem el, hogy megnyerjük a döntőt” – emelte ki a hat gólt szerző játékos.

Az ismét fontos védéseket bemutató Kari Aalvik Grimsbö elárulta,

már lélekben készült a hétméteres-párbajra.

„Az első tizenöt percben könnyedén szerezte góljait az ellenfél, de megváltoztattuk a védekezésünket. Nyugodtak maradtunk a hosszabbításban is, végig koncentrálni tudtunk, bár én lélekben már készültem a hétméteresekre” – mondta a norvég kapus, aki első BL-sikerét aratta, így ezt a budapesti estét élete végéig őrizni fogja az emlékezetében.

A két gólt szerző szélső, Bódi Bernadett azt mondta, hogy a hosszabbításra elővették az utolsó erőtartalékokat is.

„Erősek voltunk mentálisan. Bár voltak nehéz periódusaink, de ezeken túl tudtunk lépni, ez a csapat tartását, munkáját mutatja, Összetartó társaság vagyunk, emiatt is bánkódtam volna, hogy ha nem sikerül nyernünk. Az utóbbi időben sokat összejártunk, ez lendített a játékon is” – jelentette ki a 31 éves válogatott játékos, aki hozzátette azt is, számára különös fontos ez a mostani diadal, mert sérülésből tért vissza.