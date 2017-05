Az OSC szerezte meg a bronzérmet

Az OSC begyűjtötte második győzelmét is az FTC ellen, így harmadik lett a férfi vízilabda-bajnokságban.

Az újbudai alakulat a hazai sikert követően szombaton a Népligetben is nyert, és bronzérme egyben azt jelenti, hogy - akárcsak ebben a szezonban - a következő idényben is a Bajnokok Ligájában indulhat. Az ob I-ben újfent negyedikként végzett Ferencváros - amely idén megnyerte a második számú kontinentális sorozatot - 2017-ben is az Eurokupában rajtolhat.

Eredmények, E.ON férfi ob I:

A 3. helyért, 2. mérkőzés:

FTC-PQS Waterpolo - A-Híd OSC Újbuda 7-11 (1-4, 2-4, 2-2, 2-1)

A párharcot 2-0-ra nyerte az OSC.

a 15. helyért, 1. mérkőzés:

Metalcom-Szentes - KSI SE 12-7 (3-1, 2-0, 3-4, 4-2)

A két győzelemig tartó párharc állása: 1-0 a Szentes javára

az 5. helyért, 2. mérkőzés:

MKB-Euroleasing-BVSC - PannErgy-Miskolci VC 8-7 (3-2, 3-1, 0-3, 2-1)

A párharc állása: 1-1

a 11. helyért, 2. mérkőzés:

Debreceni VSE - PVSK Mecsek-Fűszért 13-12 (2-1, 3-1, 1-3, 1-2 - büntetőkkel 6-5)

A párharcot 2-0-ra nyerte a Debrecen.

a 13. helyért, 1. mérkőzés:

UVSE - EBP Tatabánya 14-11 (2-3, 5-1, 3-5, 4-2)

Az állás: 1-0 az UVSE javára