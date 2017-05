Egy 18 éves gyerektől várják a csodát

Leonardo Jardim, az AS Monaco edzője azt mondja, hogy bár a Juventus kétségtelenül sokkal kedvezőbb helyzetben van a BL-elődöntő visszavágója előtt, csapata még álmodik a cardiffi fináléról.

A hercegség a francia bajnokságot vezető alakulata 2004-ben szerepelt legutóbb a Bajnokok Ligája döntőjében, akkor a Real Madrid és a Chelsea kiejtése után kikapott José Mourinho Portójától. Talán nem mindenki emlékszik rá, érdemes felidézni, Didier Deschamps irányította a csapatot, amelynek Ludovic Giuly, Patrice Evra és Fernando Morientes volt a három legnagyobb sztárja.

A mostani alakulatban talán nincsenek ekkora klasszisok, de több a fiatal tehetség, köztük Kylian Mbappé, aki – állítólag – a nyáron a Real Madridhoz igazol.

Mbappé a monacóiak első számú reménye,

tekintve, hogy a legutóbbi két idegenbeli BL-mérkőzésen, Manchesterben a City ellen és Dortmundban a Borussia ellen is szerzett gólt az első húsz percben. Hasonlóra most is nagy szüksége lenne a Monacónak.

Főleg, mert hogy a 2-0-ra megnyert Monte-Carló-i első mérkőzés után szinte minden más adat, statisztika, s alkalmasint

a játéktudásbeli különbség is az idén a BL-ben még egyetlen gólt sem kapó Juventus mellett szól.

Érzi ezt az olasz sportsajtó három zászlóshajója is. A La Gazzetta dello Sport a Missione Finale címet választotta, amely ebben az esetben, bármennyire is könnyű lenne az utolsó küldetésre asszociálni, inkább a döntő küldetésére utal. A Juvénak az utolsó lépést a céljai eléréséhez Cardiffban kell majd megtennie. Érdekes, hogy a Gazzetta Gianluigi Buffont az Aranylabda esélyesének tartja, jeletve, hogy a kapus „a BL-re és az Aranylabdára vadászik”.

A Corriere dello Sport a Juve eljövendő nagy éjszakáira hívja fel a figyelmet. A mai BL-elődöntő után az AS Roma elleni, akár a bajnoki cím sorsát eldöntő rangadó, illetve az azt követő szerdán várhatóan a Lazio elleni Olasz Kupa-döntő következik. S mellette Allegri figyelmeztetése: „El kell érni a döntőt!” A torinói Tuttosport is idézi az edzőt, aki szerint csapatának még annál is jobban kell játszania, mint Monte-Carlóban tette”.

Eben az egyben nincs feltétlenül igaza.

