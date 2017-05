Ma este már csak az időgép segíthet?

Tegyük hozzá, a példa nem túl gyakori. Az AS, a nagyszerű madridi sportnapilap kigyűjtötte, hogy a két csapat eddigi 267 találkozójából mindössze tizenegy ért véget olyan eredménnyel, amely most jó lenne az Atlétinek. A Bajnokok Ligája elődöntőinek történetében még soha nem fordított egy csapat háromgólos hátrányból,

a Real Madrid a Zidane-korszakban még egyszer sem kapott ki háromgólos különbséggel.

Huszonhét hónappal ezelőtt egy Saúl Nigúez ollózásos góljáról (is) emlékezetes mérkőzésen az Atléti mindkét félidőben két gólt lőtt a talán még a mainál is erősebb összeállításban (Casillas - Dani Carvajal, Varane, Nacho, Fabio Coentrão - Khedira, Kroos, Isco - Bale, Benzema, Cristiano Ronaldo, csereként beállt Jesé) játszó, igaz, Sergio Ramos nélkül felálló riválisnak. Simeone akkori csapatából Juanfran, Godin, Gabi, Koke, Saúl, Griezmann, Fernando Torres és a cserekapus, Moya ma este is bevethető.

A Real Madrid, legalábbis a Marca és az AS információja szerint, a Navas – Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Modrić, Casemiro, Kroos – Isco – Benzema, Cristiano Ronaldo tizeneggyel kezd majd. Varane tehát felépült, s ez lehetőséget ad Zidane-nak arra, hogy a Dani Carvajal sérülése miatt „megüresedett” posztra ne Danilót, hanem az inkább játékban lévő Nachót állítsa. Isco Bale első számú helyettese, de várhatóan most sem jobbszélsőt, hanem klasszikus tízest játszik majd. Ez az összeállítás azt is jelenti, hogy nem kezd a Granada elleni, hétvégi bajnokin egyaránt duplázó James és Morata sem.

Az AS különösen a középcsatár mellőzése miatt értetlenkedik, jelezve, hogy a számok mellette, s nem Karim Benzema mellett szólnak. Az idényben

Morata kevesebb játékperc alatt több gólt szerzett,

ráadásul a francia támadónak eddig nem igazán ment az Atlético ellen, 26 fellépésén mindössze három gólt szerzett, azokat is mind a mérkőzések első tíz percében. Ha nem lenne tiszteletlenség a 2009 óta 361 Real Madrid-mérkőzésén 178 gólt szerző, Zidane-hoz hasonlóan algériai családból származó csatárral szemben, akár azt is megjegyezhetnénk: a tizenegyedik percben akár be is állhatna Morata a helyére...

