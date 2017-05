Elképesztő, amit Zidane-ék csinálnak

A Real Madrid 1956 és 1960 között sorozatban ötször is megnyerte a trófeát, ezt alighanem a legtöbb futballrajongó fejből tudja. De közvetlenül utána is akadt egy remek periódus: az 1961–1962-es idénytől kezdve öt éven belül háromszor is döntőt játszott.

A mostani gárda túltesz ezen, hiszen csak négy kiírás kellett a három döntőhöz, ráadásul a hatvanas évek első felének Puskás köré épített csapata egyszer (1966) nyert, a maiak már kétszer. S következik még a cardiffi döntő.

A kettő között egyetlen hasonló periódus akadt: az éppen a Juventus ellen megnyert, amszterdami döntővel kezdve, 1998 és 2002 között öt idény alatt háromszor nyert Raúl generációja, amely aztán az új évezred első éveiben, Zinedine Zidane és Luis Figo érkezése után a „galaktikusok” csapataként volt ismert. Nem mellékesen: a Real Madrid eddigi tizenöt döntőjéből tizennégyet e három korszakban ért el, a kivételt az 1981-es, a Liverpool ellen Párizsban elveszített finálé jelenti.

Nem meglepő hát, hogy a mostani döntőbe jutást is történelmi sikerként ünnepli a Marca és az AS, a madridi sportsajtó krémje. Zinedine Zidane bravúrjára (BEK/BL-győztes játékosként, egymást követő két évben BEK/BL-döntős edzőként) korábban csak Miguel Muñoz volt képes, de ő sem edzői karrierje első másfél évében.

Zidane nagyon elégedett volt a 2-1-es vereség ellenére, dicsérve a csapatát. Szavai igazolták, hogy a cél nem a győzelem volt a városi rivális ellen, hanem a továbbjutás. Dicsérte szinte minden játékosát, s elárulta, hogy Karim Benzema azt mondta neki, ő maga sem tudja, hogy tudta a döntő pillanatban elvinni a labdát az alapvonalon. (A francia csatárnak valóban ez volt talán a legnagyobb mutatványa az egész szezonban, de tegyük hozzá, hihetetlenül amatőr volt az Atléti teljes védelme ennél a szituációnál.)

Zidane külön is dicsérte Luka Modrićot és Iscót, meg Toni Kroost is, a spanyol és a nemzetközi sajtó pedig kiemelte még Keylor Navas teljesítményét, aki – a Marca szerint – nem védett még a szerda estinél jobban a 2016–2017-es idényben.

Ha már Iscónál tartunk: sokatmondó az AS egyik írása, amelynek a címe: Isco gondot okoz Zidane-nak Cardiffra. Arra a nyilvánvaló tényre hívja fel a figyelmet, hogy amennyiben Gareth Bale felépül, a szülővárosában minden bizonnyal a kezdőcsapatba kerül majd, de a Real Madrid rengeteget veszítene Isco mellőzésével.

