Megvan a legnagyobb változás a Magyar Olimpiai Bizottságban

Kulcsár Krisztiánt választották elnöknek a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) május 2-i tisztújító közgyűlésén, és azonnal belevetette magát a munkába, elődjével, a Győrben polgármesterként is dolgozó Borkai Zsolttal ellentétben ügyvezető elnökként részt vesz a szervezet napi munkájában is.

"A legjobban az fejezi ki az első néhány napomat, hogy sűrű volt. Azért is, mert a napi operatív munkát teljesen át kellett látnom és vennem, és sűrű a tekintetben is, hogy néhány nemzetközi kötelezettségnek is eleget kellett tennem" - mondta az InfoRádiónak Kulcsár Krisztián, és ezek között említette az idei kiemelt hazai rendezésű sporteseményeket, a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Játékokat, a budapesti vizes-világbajnokságot, valamint különböző sportágak itthoni világkupa-versenyeit. "Ráadásul májusban a legtöbb sportszövetségnél közgyűlések is vannak, szóval elég intenzív időszakba csöppentem bele" - mondta az új MOB-elnök.

A kérdésre, hogy mi a legnagyobb változás a Magyar Olimpiai Bizottság működésében, így felelt: "Hogy minden, amiről beszéltem, minden, ami az elmúlt egy hétben csináltam, abban személyesen és aktívan részt veszek."

Csütörtökön például aláírta azt a szerződést, amellyel újabb, a következő olimpiai ciklusra szóló stratégiai együttműködési megállapodást kötött a MOB és a szervezetet 1996 óta támogató Coop üzletlánc.

"Az a fajta stabilitás, amelyet az ilyen partnerek nyújtanak az olimpiai bizottságnak, kulcsfontosságú, hogy a MOB hosszú távon stabilan és sikeresen tudjon működni" - mondta Kulcsár Krisztián.

