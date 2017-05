Érdekes okból maradt el a bajnokavatás

Mindig a belgák döntenek

Angliában a Chelsea pénteken a West Bromwich Albion elleni 1-0-s győzelemmel bebiztosította története hatodik, a Premier League-érában ötödik bajnoki címét. Az egyetlen gólt Michy Batshuayi, a csapat belga légiósa szerezte. A BBC információja szerint a PL-ben az utóbbi három esztendőben

mindig belga futballista lőtte a bajnoki cím sorsáról eldöntő gólt,

kétszer Eden Hazard (2016-ban a Leicester elsőségét garantálva a Tottenhamnek lőtt góllal), most pedig az Eb-n a magyarok ellen ugyancsak szerepelt Batshuayi.

Antonio Conte – José Mourinho és Carlo Ancelotti után – a harmadik külföldi edző, aki bajnoki címet visz a Stanford Bridge-re, 2004 nyara óta tizenhárom kiírásból ötöt nyert meg a Chelsea. Egyetlen futballista volt mindegyiknek a részese: John Terry.

A második hely is elkelt, miután a Tottenham Hotspur az átépítés megkezdése előtti utolsó, a White Hart Lane-en játszott bajnoki találkozóján 2-1-re megverte a Manchester Unitedet. Victor Wanyama és Harry Kane szerezték a Spurs, a klubrekordot tovább javító Wayne Rooney pedig a vendégekét. Az is eldőlt, hogy José Mourinho együttese már

kizárólag az Európa Liga megnyerésével juthat a Bajnokok Ligája 2017–2018-as mezőnyébe,

de mint, tudjuk, attól egyetlen, az Ajax kárára megteendő lépésnyire van.

A további két BL-hely még három csapat számára elérhető. Mindhárom nyert, a Manchester City a már nem bajnoki címvédő Leicester City ellen 2-1-re, az Arsenal (2010 óta először nyerve ott) a Stoke City pályáján 4-1-re, míg a Liverpool a West Ham United ellen, idegenben 4-0-ra győzött. Utóbbi soraiban Coutinho két gólt szerzett, a brazilt a Barcelona szeretné megvenni, de Jürgen Klopp szerint 400 millió euró az ára.

Eldőlt az is, hogy a Sunderland és a Middlesbrough mellett a Hull City búcsúzik a Premier League-től.

Kilencgólos őrület

Németországban a bajnok Bayern München és a már biztosan ezüstérmes RB Leipzig őrült mérkőzést játszott egymással. A lipcseiek a 84. percben még 4-2-re vezettek, de aztán a Bayern a végén nagyon rákapcsolt, s Robert Lewandowski, David Alaba és Arjen Robben egy-egy góljával 5-4-re győzött.

A Hoffenheim még reménykedhet abban, hogy harmadik lesz, miután pontszámban beérte a Borussia Dortmundot. Szalai Ádám a 7. percben gólt szerzett, a magyar válogatott csatárnak ez volt a nyolcadik találata a Bundesliga-idényben, s a negyvenedik a pályafutása során, s ezzel

a Bundesliga történetének legeredményesebb magyar szereplője lett,

megelőzve a 39 gólos Huszti Szabolcsot. A Hoffenheim már 5-0-ra vezetett, a Werder Bremen hajrázott, de csak 5-3-ig jutott.

Dárdai Pál együttese, a Hertha BSC először nyert vendégként a tavaszi idényben, s ezzel tartja az ötödik helyét. Ha szombaton csak egyetlen pontot is szerez otthon a Bayer Leverkusen ellen, a többiek eredményétől függetlenül Európa Liga-résztvevő lesz. A Darmstadt elleni 2-0-t Salomon Kalou és Jordan Torunaringha gólja hozta meg.

Nem hibázott a két nagy

Spanyolországban tovább tart a Barcelona és a Real Madrid versenyfutása. A katalánok az utolsó idegenbeli mérkőzésüket 4-1-re megnyerték a Las Palmas pályáján, Neymar most játszott a leggólerősebben az idényben, mesterhármasig jutott.

A Real Madridra, noha otthon játszott, elvileg nehezebb feladat várt, a BL-szereplő és a következő idényben is BL-induló Sevilla látogatott a Bernabéuba. Noha a vendégek, elsősorban Jovetic révén, okoztak gondot a hazai csapatnak, a Real Madrid végül Cristiano Ronaldo két, illetve Nacho és Kroos egy-egy góljával ugyancsak 4-1-re nyert. Zidane ezúttal Marcelónak, Modrićnak, Casemirónak, Benzemának és a sérült Bale-nek adott pihenőt, aztán miután Jovetic 2-1-re szépített, Casemiro és Modrić is bement. Ebben a szezonban is elérte mindkét nagy a százas határt a szerzett gólokkal.

Elmaradt a bajnokavatás

Olaszországban elmaradt a bajnokavatás, miután a Juventus 3-1-re kikapott az AS Romától. Két fordulóval a zárás előtt még a „farkasok”, sőt a Torinóban 5-0-ra nyerő Napoli is elnyerheti a scudettót. Leginkább elvileg. Massimiliano Allegri alakulatának ugyanis elég, ha vasárnap hazai pályán legyőzi a Crotonét. A Juve a legutóbbi három fordulóban csak két pontot szerzett a Serie A-ban.

Vasárnap este az Olimpicóban Allegri (Buffon, Pjanić, Mandžukić és Higuaín kivételével) pihentette az első csapata tagjait, úgy tűnik, eleve bekalkulálta, hogy nem feltétlenül ezen a találkozón kell megnyerni a bajnokságot. Ennek ellenére a Juve szerzett vezetést, Mario Lemina góljával. Ám utána fordított Luciano Spalletti csapata, Daniele De Rossi, Stephan El Shaarawy és Radja Nainggolan góljával. A második félidőben beállt Dybala, Dani Alves és Marchisio is, de már hiába. A másik oldalon beállt Francesco Totti, igaz, csak annyi időre, míg megünnepli a közönség a 93. percben...

A Napoli 5-0-ra nyert a Torino ellen. Érdekes, hogy Maurizio Sarri csapatának akadt egy még ennél is fölényesebb idegenbeli győzelme tavasszal, 7-1-re verte a Bolognát. Ezúttal Callejon (2), Lorenzo Insigne, Mertens és Zielinski szerzett gólt. Tovább tart az Inter vesszőfutása, hazai pályán 2-1-re kikapott a Sassuolótól. A milánói együttes – melynél szerdán menesztették az addigi vezetőedzőt, Stefano Piolit – immáron nyolc bajnoki óta nyeretlen, március 12. óta pontot is csak kétszer tudott szerezni.

