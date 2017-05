Ez a magyar érdekeltségű csapatok nagy napja

Szalai Ádám együttese, a Hoffenheim története legjobb szezonját zárja, Bajnokok Ligája-indulása is biztos, és még van esélye arra is, hogy harmadik legyen, s ezzel egyből a csoportkörben kezdjen a legrangosabb európai kupasorozatban. Ehhez azonban több pontot kellene szereznie saját közönsége előtt az Augsburg ellen, mint a most harmadik Borussia Dortmundnak hazai pályán a Werder Bremennel szemben, vagy ha ugyanannyit szerez, jelentősen javítania kell a gólkülönbségén. A Hoffenheim mellett a magyar válogatott támadónak is emlékezetes marad ez a szezon, hiszen eddig 21 mérkőzésen nyolcszor volt eredményes, múlt héten ünnepelte 40. Bundesliga-találatát, amivel Huszti Szabolcsot megelőzve a német élvonal történetének legeredményesebb magyar játékosává vált.

A Dárdai Pál által irányított Hertha Berlin otthon harcolhatja ki az Európa Liga csoportkörében való indulást: hogy ez biztosan összejöjjön, le kell győzie a Bayer Leverkusent, amelynek teljesen tét nélküli lesz az összecsapás.

A Gulácsi Pétert foglalkoztató Lipcse már biztosan a második helyen végez. Az már csak a hab a tortán lenne a csapat számára, ha győzne az Eintracht Frankfurt otthonában, ez esetben ugyanis 69 pontja lenne, amivel megdöntené a Kaiserslautern újonc rekordját. A Lautern az 1997/98-as idényben feljutóként 68 pontot szerzett, ami akkor a bajnoki cím megszerzéséhez is elég volt.

A záróforduló legizgalmasabb mérkőzésének egyértelműen a Hamburger SV-VfL Wolfsburg találkozó ígérkezik, a győztesnek ugyanis nem kell osztályozót játszania. A döntetlennel a Wolfsburg maradna biztosan a Bundesligában.

Bundesliga, 34. (utolsó) forduló:

szombat:

1. FC Köln-FSV Mainz 05 15.30

Bayern München-SC Freiburg 15.30

Borussia Dortmund-Werder Bremen 15.30

Borussia Möchengladbach-SV Darmstadt 98 15.30

Eintracht Frankfurt-RB Leipzig 15.30

FC Ingolstadt 04-FC Schalke 04 15.30

Hamburger SV-VfL Wolfsburg 15.30

Hertha Berlin-Bayer Leverkusen 15.30

1899 Hoffenheim-FC Augsburg 15.30

A tabella:

1. Bayern München 33 85-21 79 - már bajnok

2. RB Leipzig 33 64-37 66

3. Borussia Dortmund 33 68-37 61

4. 1899 Hoffenheim 33 64-37 61

5. Hertha Berlin 33 41-41 49

6. SC Freiburg 33 41-56 48

7. 1. FC Köln 33 49-42 46

8. Werder Bremen 33 58-60 45

9. Borussia Mönchengladbach 33 43-47 44

10. Schalke 04 33 44-39 42

11. Eintracht Frankfurt 33 34-41 41

12. Bayer Leverkusen 33 47-53 38

13. FSV Mainz 05 33 44-53 37

14. FC Augsburg 33 35-51 37

15. VfL Wolfsburg 33 33-50 37

16. Hamburger SV 33 31-60 35

17. FC Ingolstadt 04 33 35-56 31 - már kiesett

18. SV Darmstadt 98 33 26-61 24 - már kiesett

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!