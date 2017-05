Már este bajnok lehet a Honvéd

A debreceniek vereségükkel nehéz helyzetből várhatják az utolsó fordulót, melyben a mögöttük 10. Diósgyőrhöz látogatnak, s Miskolcon legalább egy pontot kell szerezniük a biztos bentmaradáshoz.

OTP Bank Liga, 32. forduló: DVSC-Budapest Honvéd 2-5 (0-3)

------------------------------ Nagyerdei Stadion, 6328 néző, v.: Farkas Á. gólszerző: Jovanovic (59.), Suk (66.), illetve Koszta (4., 37., 90.), Eppel (24., 82.) sárga lap: Danilovic (45.), Suk (67.), Ferenczi (68.)

DVSC:

----- Danilovic (Verpecz 46.) - Osváth (Suk 61.), Szatmári, Brkovic, Ferenczi - Jovanovic, Tőzsér - Mengolo, Holman, Könyves (Filip 46.) - Handzic

Budapest Honvéd:

---------------- Gróf - Ikenne-King (Lovric 64.), Baráth, Kamber, Bobál - Koszta, Nagy G., Gazdag (Vasiljevic 62.), Holender - Eppel, Lanzafame (Hidi 60.)

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, melyen a vendégek korán, már a negyedik percben megszerezték a vezetést. A DVSC a Könyves buktatásáért megítélt büntetővel rövid időn belül egyenlíthetett volna, ám Holman 11-esét Gróf kivédte. A Honvéd két remek akció végén még kétszer betalált az első félidőben, amelynek lefújását követően Danilovic saját csapattársával, Ferenczivel szólalkozott össze, a védőt nyakon is ragadta, ezért edzője a szünetben lecserélte. A második félidőben kényelmesebb tempóban játszott a Honvéd, míg a hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak, és sikerült egy gólra felzárkózniuk, sőt, akár egyenlíthettek is volna, ám nem jártak sikerrel. A hajrában aztán Eppel második találatával eldőlt a meccs, melynek ráadásában Koszta harmadik góljával állította be az 5-2-es végeredményt.

