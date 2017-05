Egy stadion könnyezett a hihetetlen búcsún - videó

Ritkaság: a Premier League utolsó fordulójában az első hat helyezett kivétel nélkül nyerni tudott, így nem változott közöttük a sorrend. Mindez azt jelenti, hogy a bajnok Chelsea és a második helyezett Tottenham mellett a harmadik Manchester City is a BL főtábláján indulhat, míg selejtezőt játszik a Liverpool.

Az Arsenal, Arsene Wenger érájában először, ellenben kicsúszott a legjobb négyből, s ezért csak az Európa Ligában indulhat. A Manchester United 2017–2018-as nemzetközi szereplése még bizonytalan, abban az esetben szintén a BL-ben indulhat, ha megnyeri szerdán az Európa Liga stockholmi döntőjét az Ajax ellen.

A Chelsea 5-1-re verte a Sunderlandet a 37 gólt hozó 38. fordulóban. John Terry, a „kékek” 26-os számú játékosa, csapatkapitánya, klubikonja, 26 percet játszott, majd a társai sorfalai között, könnyezve hagyta el a pályát. Terry Gary Cahill társaságában emelte fel a serleget, majd meghatódva mondott beszédet a gyepen, köszönetet mondva családjának, a szurkolóknak, Roman Abramovicsnak és Antonio Conte menedzsernek is.

Noha a vendégek szereztek vezetést, Willian egyenlített, majd Hazard, Pedro és az utolsó percekben kétszer is Batshuayi gólt szerzett, kialakítva az 5-1-es végeredményt. Ez volt a Chelsea 30. győzelme az idényben - még soha, egyetlen gárda sem nyerte meg a Premier League-et ilyen sok győzelemmel.

A Tottenham 7-1-re kiütötte a kiesett Hull Cityt, Harry Kane a mesterhármasával 29 góllal zárt az idényt, s lett gólkirály. A válogatott csatár sorozatban a harmadik idényében jutott a Premier League-ben húsz gól fölé: 21, majd 25 találat után a 29 egyéni rekordja. A Spurs az egyetlen csapat, amelyik a 2015–2016-os idény után a mostaniban megtartotta dobogós helyezését.

A Manchester City idegenben 5-0-ra verte meg a Watfordot, Sergio Agüero két, Vincent Kompany, Gabriel Jesus és Fernandinho egy-egy góljával. Pep Guardiola így bronzéremmel, harmadik hellyel fejezte be első angliai szezonját. A City sorozatban hetedszer végzett a legjobb négy között, ilyen sorozattal rajta kívül most egyetlen csapat sem dicsekedhet a Premier League-ben. Az angol sajtó szerint Kun Agüero jövője kérdéses a klubnál, annak ellenére, hogy eddigi 253 mérkőzésén 179 gólt szerzett, s hogy ő lett a Premier League történetének első dél-amerikai játékosa (s mindenkit figyelembe véve is csak az ötödik Alan Shearer, Thierry Henry, Ruud van Nistelrooy és Harry Kane után), aki egymást követő három idényben is eljutott a húszgólos határig. De Guardiola szerint a jövő Gabriel Jesusé, aki tizenegy „kanadai pontot” szerzett nyolc, kezdőként játszott tavaszi bajnoki meccsén. (Hét gól, négy gólpassz.)

A Liverpool a 2014–2015-ös idény után visszatér a Bajnokok Ligájába, a legutóbbi nyolc évben mindössze másodszor végzett az első négyben a Premier League-ben. Jürgen Klopp zseniális értékelést adott: „Csodálatos alap a következő idényre”. A Boro elleni 3-0-ban is Coutinho, az idény legjobb Liverpool-játékosa játszotta a főszerepet.

Az Arsenal 3-1-re nyert az Everton ellen, annak ellenére, hogy Laurent Koscielny már a 14. percben piros lapot kapott. Az Arsenal az 1995–1996-os szezon óta először végez az első négyen kívül. Az „ágyúsok” számára még nem ért véget az idény, szombaton játszanak a Chelsea-vel az FA-kupa döntőjében.

Trónon a Real

Spanyolországban a Real Madrid nagyon simán, 2-0-ra legyőzte a Málagát, s ezzel folytatódott a sorozat: egymás után hetedszer is idegenben avatták bajnokká a Primera División legjobbját. A királyi klub története során harmincharmadik alkalommal, 2012 óta először lett bajnok. Zinedine Zidane, aki edzőként eddigi 58 bajnoki mérkőzéséből csak négyet veszített el, csatlakozott azon nagyszerű elődökhöz, akik játékosként és edzőként is spanyol bajnok lett a Real Madriddal.

A Real Madrid először nyerte úgy meg a spanyol bajnokságot, hogy minden mérkőzésén szerzett gólt, Cristiano Ronaldo, aki a második percben megszerezte a vezetést, immár sorozatban ötödik madridi idényében jutott el a negyvengólos határig. A második gólt Karim Benzema szerezte, lesről.

A Barcelona sokáig csak szenvedett az Eibar ellen a Nou Campban: a japán Inui Takasi kétgólos előnyt szerzett a vendégeknek, aztán a Barça öngóllal szépített, majd Lionel Messi elhibázott egy büntetőt. Utána Luis Suárez kiegyenlített, majd miután az Eibar megfogyatkozott, Messi a második tizenegyesét már gólra váltotta, majd lőtt egyet a 90. percben is. A katalánok 116 gólt szerezve is csak másodikok lettek. Tavaly 91 ponttal lettek bajnokok, most kilencvennel másodikok. A Real Madrid 93-mal zárt.

"Örökös bajnok" a Juve

Olaszországban a Napoli és az AS Roma is nyert szombaton. A „farkasok” az első félidőben kétszer is hátrányba kerültek, ám még a szünet előtt egyenlítettek másodszor is, majd a fordulás után még háromszor betaláltak, s végül 5-3-ra nyertek a Chievo ellen. Dzeko ezúttal „csak” egy gólt szerzett, El-Sharawy és Szalah ellenben kettőt-kettőt. A Napoli 4-1-re verte a Fiorentinát, Mertens két góllal javította még tovább a statisztikáját.

A Juventus gond nélkül, Mandzukic, Dybala és Alex Sandro egy-egy góljával legyőzte a Crotonét, s az utolsó forduló előtt behozhatatlan előnyre tett szert, sorozatban a hatodik bajnoki címét szerezte. Sem arra nem volt még példa Itáliában, hogy egy csapatban hat éven át üljön a trónon, sem arra, hogy három egymást követő évben duplázzon valaki, azaz a bajnokságot és a kupát is megnyerje.

Itáliában eldőlt az is, hogy a Lazio és az Atalanta mellett a Bologna ellen 3-0-ra nyerő AC Milan mehet az Európa Ligába.

Készülhetnek Európára a magyarok

Németországban az utolsó fordulóban kiderült, hogy a Bayern München és az RB Leipzig mellett a Borussia Dortmund szerepel majd a BL főtábláján, Szalai Ádám csapata, a Hoffenheim, amely az előző idényben a leggyengébb „csont nélkül bennmaradóként” zárt, negyedik helyezettként a selejtezőbe nevezhet be.

Dárdai Pál együttese, a Hertha BSC 6-2-re kikapott a Bayer Leverkusentől az Olimpiai Stadionban, s így az ötödik helyről lecsúszott. Hatodikként ellenben indulhat az Európa Liga selejtezőjében. A Hertha egy helyet előrelépett a tavalyi helyezéséhez képest, de a tavasza nem sikerült jól. Tizennyolc bajnoki mérkőzéséből a Bayern ellen döntetlent játszott, hatot, egy kivételével minden otthon, megnyert, valamint tizenegyet elveszített. A sokáig félelmetes Olimpiai Stadionban ősszel csak egyszer kapott ki, ám a legutóbbi öt hazai meccséből hármat, ráadásul 13 gólt kapva elveszített.

A Gulácsi Pétert foglalkoztató RB Leipzignek sem sikerült az idényzárás, de a csapat újoncként szinte csodát tett addig - a lipcseiek az utolsó öt fordulóban csupán egyszer nyertek. A Bayern végül tizenöt pontos fölénnyel nyerte meg a bajnokságot, s zárta le ezzel a vártnál gyengébben sikerült idényét. Phillip Lahm elbúcsúzott, nyolc bajnoki címmel, hat DFB-kupagyőzelemmel, BL-, európai szuperkupa- és klubvilágbajnoki diadallal a háta mögött. Nem szólva a világbajnoki címről és két további vb-éremről...

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!