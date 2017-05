Kártérítést követel az Arszenal, mert szurkolók szétverték a stadionját

Kártérítést követel a moszkvai Szpartaktól a tulai Arszenal labdarúgóklubja, miután a fővárosi csapat szurkolói tönkretették a pályafűtő berendezést, összetörték a kapukat és 166 ülést megrongáltak vagy elégettek.

A Szpartak-drukkerek a 3-0-s hazai győzelemmel zárult vasárnapi, utolsó fordulós mérkőzést követően tömegesen szabadultak be a pályára "ünnepelni" a már korábban bebiztosított bajnoki címet. A Tulába érkezett vendégek egyebek között a hálók szétszaggatásával szereztek be emléktárgyakat maguknak. A randalírozásról és a vidéki klub szándékáról annak vezérigazgatója számolt be hétfőn újságíróknak. A kár értékét egyelőre nem állapították meg pontosan.

Az orosz bajnokságban a Szpartak mögött második helyen a szintén fővárosi CSZKA végzett, a harmadikon pedig a szentpétervári Zenit.

