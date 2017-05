Ezért lehetett újra bajnok a Veszprém

"A párharc kulcsa az első mérkőzés volt, nagyon jó eredményt értünk el, ebben az évadban senki nem győzte le a szegedieket hat góllal" - nyilatkozta Sabaté.

A szombati első találkozót a Veszprém 23-17-re megnyerte, szerdán 30-27-re a Szeged győzött, így a dunántúliak 50-47-es összesítéssel megnyerték a párharcot.

Sabaté úgy vélekedett, óriási sikert értek el, de jár a gratuláció a szegedieknek is a győzelemhez. "Ebben a szezonban is óriási ellenfeleink voltak, nagyot fejlődtek erre az idényre, ezért is csökkent a különbség a két együttes között. Jól dolgoznak, jól játszanak, szerintem ez hamarosan a sikereikben is megmutatkozik majd" - mondta.

A Veszprém szakvezetője kijelentette, már most is nagyon elégedett a szezonjukkal, hiszen bajnokságot és kupát nyertek, de a Bajnokok Ligája jövő hétvégi négyes döntője még hátravan.

Juan Carlos Pastor hangsúlyozta, hogy több sérülttel álltak fel, de játékosai egy percig sem adták fel a küzdelmet, ezért is büszkének kell lenniük a mai produkciójukra.

"Nem sokan dobtak harminc gólt a Veszprémnek, a 27 kapott viszont sok. Veszprémben a második félidőben ment el ez a döntő. A szezon előtt nem sokan hitték el, hogy versenyben tudunk lenni Európa legjobbjaival. Előre kellene lépnünk, hogy ne legyenek sorsdöntő rövidzárlataink, de ez nagyon nehéz" - közölte.

Pastor leszögezte, hogy jobb, magasabb szintű kézilabdázók kellenek Szegedre, vagy pedig gyorsabb tanulási folyamat szükséges a mostani játékosaiktól.

Javier Sabaté sajnálatát fejezte ki, amiért a párharc első meccsén a klubtól távozó, a kézilabdától is visszavonuló Gulyás Péternek a csapattaktika miatt nem tudott játéklehetőséget adni. "Nagyon boldog vagyok, hogy most pályára léphetett, nagyon fontos ember a klubunknál" - tette hozzá az edző.

"Tartottam a visszavágótól, de szerencsére sikerült. Tizenhét éve játszom Veszprémben, nagyon boldog vagyok, hogy ennyi időt itt tölthettem. Ezalatt a legjobb Szegedet most győztük le. Bár 2007-ben bajnokok lettek, de csapatként szerintem jobban funkcionálnak. Fizikumban viszont sokkal erősebbek vagyunk náluk" - értékelt Gulyás.

Rajta kívül Iváncsik Gergő is megerősítette, hogy 17 év után távozik Veszprémből, de egyelőre nem tudja, hol folytatja karrierjét.

Nagy László, a Veszprém csapatkapitánya úgy fogalmazott, mindig a legutóbbi bajnoki cím a legfontosabb, a legkedvesebb számára. "Végtelenül boldog vagyok, azt gondolom, az első mérkőzésen a hatgólos sikerrel nagy lépést tettünk a címvédés felé. Akkor az első félidőben többet hibáztunk, a Szeged kihasználta, de utána magunkra találtunk és át tudtuk venni az irányítást" - vélekedett.

Hozzátette, ezúttal is kaptak egy-két meglepetésgólt a szegediektől, de az első perctől az utolsóig jól tudták kontrollálni a játékot.

A visszavágón hat gólt dobó Balogh Zsolt elmondta, ez az ötödik idénye Szegeden, és a tizedik ezüstérme. Nem sikerült a bravúr, de nagyon jó mérkőzést játszottunk és nem adtuk fel. Én is úgy vélem, hogy az első mérkőzés második félidejében ment el ez a finálé. Összességében jól játszottunk, de azt a kis lépést, ami a Veszprém legyőzéséhez kell, idén sem tudtuk megtenni.

Mint kifejtette, a szegedi játékosok úgy érzik, hogy most voltak ellenfelükhöz a legközelebb, éppen ezért különösen fájó számukra az idei második helyezés.

Az ugyancsak hat gólig jutó Bodó Richárd kifejtette, nagyon büszke a csapatára, hiszen otthon másodszor sikerült megverniük a Veszprémet ebben az idényben. "Ez nagy dicsőség, a döntő viszont két meccsből állt, az első találkozót elrontottuk, amit ellenfelünk kihasznált. Sajnálom azt a meccset" - tette hozzá.

A kiváló balátlövő nagyon pozitívan értékelte a szegediek idényét. "Óriásit játszottunk, mégis hiányérzetem van, mert jó lett volna aranyéremmel megkoronázni az idényt."

