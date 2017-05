Jose Mourinho nem rossz társaságba keveredett

A Manchester United története során hetedszer nyert európai kupát, de még soha nem győzött olyan simán a döntőben, mint most. 1968-ban hosszabbításban verte a Benficát a BEK-döntőben, 1999-ben – ki felejthetné el? – a 90. perc után fordított Barcelonában a Bayern München ellen, 2008-ban tizenegyespárbajban győzött Moszkvában a Chelsea ellen. S ez csak a bajnokok tornája!

A KEK-ben 1991-ben 2-1-re verte a nagyon erős Barcelonát Rotterdamban, majd néhány hónappal később, egy kihagyott büntető után 1-0-ra nyert az Old Traffordon a szuperkupáért a Crvena zvezda ellen.

Még soha nem nyert európai kupadöntőt két góllal.

José Mourinho a negyedik európai kupadöntőjében a negyedik győzelmét aratta, mindössze a harmadik edző lett, aki három különböző klubbal is európai kupát nyert. (A másik kettő a német Udo Lattek és a spanyol Rafa Benítez.) Sir Matt Busby és Sir Alex Ferguson után a harmadik, aki nemzetközi kupát nyert a Manchester Uniteddel. Bármelyik „elitklubot” is nézzük: nem került rossz társaságba.

Paul Pogba és Henrik Mkhitarjan szerezte a két gólt szerda este Stockholmban (a francia találatát lehetne Davinson Sánchez öngóljának is minősíteni), az a két futballista, akiért

több mint 130 millió eurót fizetett ki a klub a mostani idény előtt.

Pogbának eddig nem volt szerencséje a nagy európai döntőkkel, veszített a Juvéval a 2015-ös BL-fináléban, a válogatottal tavaly a hazai rendezésű Eb-döntőben, de most nyert, s bár Ander Herrera kapta az UEFA-tól a mérkőzés legjobbja díjat, de Pogba is megérdemelte volna. A játékosok nagy többségéhez hasonlóan a gyászolóknak ajánlotta a szerdai sikert, neki személyes fájdalma is van, május 14-én halt meg, hosszú betegség után, 79 éves korában, az édesapja.

Mkhitarjan volt az angol sajtó szerint az Európa Liga legjobb manchesteri játékosa,

látványos góljával csak még méltóbb lett erre a címre. Az örmény futballista (akiről kevesen tudják, hogy gyerekkorában éveket élt a családjával Franciaországban) pályafutása legnagyobb sikerét érte el az Európa Liga megnyerésével.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!