Már az óvodásoknak is segíthet Polgár Judit módszere

Elkészült a Polgár Judit olimpiai bajnok, nemzetközi sakknagymester által kifejlesztett iskolai Sakkpalota-program óvodások számára kidolgozott változata. A Sakkjátszótér programcsomag ősztől elérhető az óvodák számára.

Polgár Judit elmondta: a sakk alkalmas a térirányok bevésésére, a logikai gondolkodás, a memória és a számolási tudás fejlesztésére, a csoportban való munka elsajátítására, valamint annak megtanulására, hogy a tetteiknek következményei vannak.

Magánháztartásba négyéves kortól ajánlható, mert személyes, koncentrált kommunikációval könnyebben és jobban elsajátíthatják a gyerekek az információkat. Intézményi környezetbe ötéves kortól ajánlják, iskola-előkészítő, iskolaérettséget megerősítő céllal.

Fontos tudni, hogy a Sakkpalota és a Sakkjátszótér kreatív fejlesztő játék, részben mozgással, részben munkafüzetekkel kiegészítve, tehát nem magán a sakksporton van benne a hangsúly.

Áttérve a sakksportra, Polgár Judit elmondta: az utánpótlást is figyeli a mai napig. A sakk nehéz, mert amellett, hogy egyéni sportág és nagy lemondással jár, még nagy anyagi támogatást is igényel, ha magas szinten szeretnék űzni. Magánedzők, számítógépek, könyvek, versenyeztetés, sok utazás - korántsem egyszerű a helyzet, és bizonyos helyzetekben fontos döntéseket kell meghozniuk a szülőknek.

Kevesebb most a tehetséges fiatal

A sportág sikerességében való megtorpanást a nagymester is érzékeli. Ezzel kapcsolatban elmondta: kevés sportág tudja elmondani, hogy több mint száz éven keresztül a férfiak és részben a nők is világklasszisok voltak. Hatalmas múltunk van és nagyon magasan van a léc - ezt nehéz megugrania a mai generációnak.

"Tény és való, hogy most nincs 5-10-20 olyan tehetségünk van, akiről azt gondolhatjuk, hogy a világ top 10-es játékosa lesz, de van egy-két olyan játékos, mint Rapport Richárd, aki egy évvel ezelőtt a top 20-ba került, most egy kicsit kijjebb van, de folyamatosan ott van az élmezőnyben, és most is játszik a grand prix-n. Gledura Benjámin is nagyon pozitív hozzáállással tanul és fejlődik, profi sakkozó szeretne lenni, mindent megtesz azért, hogy versenyei, edzései legyenek. Segítem is, amennyire tudom, ajánlásokkal, tanácsokkal. Vannak rajtuk kívül is még tehetséges játékosok, de én is várom, hogy újabb fiatalok, akiknél nemcsak a tehetség van meg, hanem a körülmények is alkalmasak lesznek arra, hogy világszínvonalon küzdjenek."

Mi kell hozzá?

Általánosságban fontos minden fél részéről - a szövetség, a szülők, az oktatók, a sakkedzők részéről is -, hogy bizonyos dolgokon változtatni kell. Frissebb gondolkodásra van szükség, másképpen kell tanítani és tanulni. Más eszközök vannak, például a számítógép használata is nagyon fontos eleme a sakkozásnak. Meg kell keresni azokat a lehetőségeket, amik segítik a tehetségek beilleszkedését a modern sakkba.

