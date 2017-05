Súlyos és tartós vízhiány lépett fel Budapesten

A ma kezdődő férfi vízilabda Bajnokok Ligája-döntő, a Final Six lesz az első hivatalos sportesemény a Duna Arénában – hangsúlyozta Borsa Miklós vizes vb szóvivője.

"A Final Six az egyik főpróbája a Duna Arénának, hiszen nem sokára lesz egy úszó Budapest-bajnokság is. Az aréna március óta terheléses próbaüzemmel működik, és most már a versenyek is megkezdődnek" - mondta a szóvivő.

A vízilabdatorna miatt az itt gyakorló sportolóknak és civileknek

a következő napokban más helyszínt kell keresniük,

ez azonban a fővárosban zajló uszodafelújítások miatt nehézségekbe ütközik, ezért az InfoRádió megkereste a Nemzeti Sportközpontokat, hogy mely uszodák elérhetők.

Az NSK közölte, hogy az úszó- és a vízilabda-szövetség egyeztetésének megfelelően a sportolók a Tüske-, a Széchy- és a tervek szerint a BVSC uszodában edzhetnek. AZ NSK jelezte, hogy továbbra is zajlik a Császár-Komjádi és a Hajós Alfréd uszoda felújítása, és az ütemtervnek megfelelően halad. Ezt Borsa Miklós vizes vb szóvivője is megerősítette.

A munkálatok véget érnek júniusban, de ez még mindig nem sok jót jelent még a nagyközönségnek, mert

csak augusztus 20., a masters világbajnokság után nyílnak majd meg előttük azok a medencék, amelyeket addig nélkülöznie kell"

- mondta Borsa Miklós.

Az NSK arról is beszámolt, hogy a rekonstrukció keretében a homlokzat felújítása zajlik a Császár-Komjádi uszodában, ahol a fedett 50 méteres medence burkolása is folyamatban van. A Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában jelenleg a medencék burkolásának utolsó fázisát és a hozzájuk tartozó gépészeti rendszerek cseréjét végzik el. Az itt található Széchy Tamás uszoda öltözőit rövid időn belül újra lehet használni. Az NSK jelezte, hogy ezt a létesítményt a lakosság jelenleg korlátozott időtartamban tudja használni.

Borsa Miklós arról is beszélt, hogyan lehet majd megközelíteni a Duna Arénát, és hol parkolhatnak azok, akik autóval érkeznek a vb-re.

"Vidékről sokan jöhetnek gépjárművel, számukra a MÜPA és a Nemzeti Színház parkolóját jelöltük ki, ezek a nyári időszakban nincsenek kihasználva. Onnan rendszeres hajójárattal lehet a vb-helyszínekre eljutni, továbbá az 1-es villamossal, amellyel a MÜPA-tól egészen az Árpád hídig lehet utazni" – tette hozzá a szóvivő.

Az uszodaberuházás keretében tavaly szeptemberben zárták be a Dagály strandfürdőt, amely teljesen megújul. A tervek szerint a rekonstrukció érinti a medencéket, a játszótereket, a sportpályákat, az öltözőket, valamint a fürdő épületeit is. A vizes vb utáni masters világbajnokságra egy új 50 méteres medencét is építenek. A strandfürdőt és az úszóarénát összekötő fedett átjárót várhatóan ősszel kezdik el és 2018 tavaszán fejezik be.

A júliusi vizes világbajnokság előtt jelentősen átalakul a Duna Aréna környéke. Február elején kezdődött a Rákos-patak felett, a Népfürdő utcánál épülő gyalogos- és kerékpáros híd kivitelezése, ezzel várhatóan június 30-ra végeznek. A Dráva utca és a Margit híd közötti szakaszon gyalogossétány épül, és korszerűsítik a közvilágítást is.

