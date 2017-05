Kamuti Jenő: ez többet ér nekem, mint egy olimpiai bajnoki cím

"Ez többet ér nekem, mint egy olimpiai bajnoki cím" - mondta a tőrvívóként kétszeres olimpiai ezüstérmes sportember, aki a Magyar Olimpiai Bizottság elnökségi ülése közben tudta meg, hogy ő lehet az illusztris társaság új tagja.

"Ez egy álom volt, soha nem hittem volna, hogy egyszer valóra válik"

- folytatta, hozzátéve, hogy szerinte sportolói pályafutásával, sportdiplomáciai tevékenységével és - amire nagyon büszke - orvosi pályafutásával érdemelte ki, hogy most őt javasolták a címre.

"Szerintem ezt a hármat értékelték együtt" - vélekedett. "Boldog, boldog, háromszor is boldog vagyok, és most meg is könnyeztem ezt" - vallotta be.

Hozzátette: mindenki, akinek a neve bárhol is felmerült mint a Nemzet Sportolója cím leendő várományosáé, az megérdemelte.

"Olyan ez, mint az Oscar-díj, már a jelöltség is nagy dolog" - hangsúlyozta.

"Rettenetesen büszke vagyok, hogy ilyen nagyszerű társaságnak lehetek a tagja, a jövőben is minden erőmmel azon leszek, hogy érdemes legyek erre" - mondta.

A 79 éves Kamuti Jenő tőrvívásban és párbajtőrvívásban egyaránt versenyzett, de kiugró sikereit tőrözőként érte el: egyéniben kétszer, 1968-ban és 1972-ben nyert olimpiai ezüstérmet, világbajnokságon 1957-ben tagja volt a győztes válogatottnak, emellett hatszor - kétszer egyéniben, négyszer csapatban - végzett a második helyen.

A Nemzet Sportolói társaságban Földi Imrének, a magyar súlyemelés első olimpiai bajnokának április 23-i halálával üresedett meg egy hely. Az új tagról a Nemzet Sportolóinak javaslata után a kormány dönt.

