Újabb világklasszis távozik a BL-győztes Szolnoktól

Két magyar kulcsermbere, Varga Dénes és Vámos Márton hétfőn jelentette be, hogy a Bajnokok Ligája-győztes szolnoki vízilabdacsapattól a Ferencvároshoz szerződik, de helyi lapinformációk szerint még egy idegenlégiós, Ugo Crousillat is távozik a klubtól.

Túl van a Szolnok az ünneplésen, és mint ahogy várható volt, lesznek változások a játékoskeretben. A friss BL-győztes soraiból Varga Dénes három-, míg Vámos Márton kettő plusz egy éves szerződést írt alá a Ferencvároshoz.

Az Új Néplap információi szerint két válogatott játékos, Zalánki Gergő és Bátori Bence az OSC csapatából érkezik Szolnokra. Úgy tudják, hogy az egriek szerb származású játékosa, Milos Csuk is a Dózsában szerepel majd a következő évadban. Csuk érkezével, mivel ősztől is csak három légiós játszhat a csapatokban, Ugo Crousillat távozik Szolnokról. A csapat magja és Cseh Sándor vezetőedző továbbra is Szolnokon képzeli el a jövőjét.

