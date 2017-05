Kitalálja, melyek a legértékesebb futballklubok?

Európa három legértékesebb futballklubja a Manchester United, a Real Madrid, és a Barcelona. A Manchester United az első klub, amelynek becsült cégértéke meghaladja a 3 milliárd eurót - derül ki a KPMG idén második alkalommal megjelenő, Football Club’s Valuation: The European Elite 2017 című tanulmányából. A kiadványt a szombati BL-döntő apropóján tette közzé a KPMG spottanácsadási csapata.

A tavalyi sikerre való tekintettel a KPMG sporttanácsadási csapata idén is elkészítette Európa 32 vezető futballklubját cégérték szerint rangsoroló tanulmányát, melyet a szombati Real Madrid-Juventus BL-döntőt megelőzően mutat be.

A tanulmány megállapította, hogy a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján Európa 32 vezető futballklubjának cégértéke 29,9 milliárd euró, ami 14 százalékos növekedést jelent az előző szezonhoz képest.

„A futball, mint iparág értéke folyamatosan növekszik,

legalábbis erre következtethetünk a 32 vezető európai futballklub összesített cégértéke alapján. Bár ez a növekedés nagyrészt a közvetítési jogok virágzó piacának köszönhető, szintén ebbe az irányba hat a klubok kereskedelmi tevékenységének nemzetközi térnyerése, valamint az, hogy modern, saját maguk által birtokolt stadionokban játszanak, és vezetési gyakorlatukban egyre nagyobb szerepet játszik a pénzügyi fenntarthatóság elve” – hangsúlyozta Andrea Sartori, a KPMG globális sporttanácsadási vezetője.

Annak ellenére, hogy a Manchester United nem jutott be a Bajnokok Ligájába, cégérték alapján megelőzte a Real Madridot és növelte előnyét a Barcelonával szemben. A Manchester United az első klub a KPMG rangsorában, amelynek cégértéke meghaladja a 3 milliárd eurót.

Az angol kluboknak sokkal több bevételük származik közvetítési jogokból, mint a többi vezető futballklubnak, így jelenleg a top 10-es listán 6 helyet tudhatnak magukénak, miután a Tottenham Hotspur kiszorította a tavalyi 10. Paris Saint-Germaint.

„Bár a vezető ligák közül többen is külön stratégiát dolgoztak ki arra vonatkozólag, hogy rajongóik figyelmét a világ minden tájáról magukra irányítsák, az angol Premier League jóval a többi európai bajnokság előtt jár. Az egyes klubok azonban - más tényezőkkel ellentétben – csak mérsékelten képesek befolyásolni, hogy a közvetítői jogokból mennyi bevételük származik, holott ez érezhető hatással van cégértékükre.”

A két idei BL-döntős, a Real Madrid és a Juventus, 2,9, illetve 1,2 milliárd eurós cégértékkel a második és kilencedik helyre került a KPMG összesítése szerint.

Három új csapat került be a rangsorba tavalyhoz képest: a tavalyi (2015-16-os) szezon angol bajnoka, a Leicester City a 16. helyezést érte el, míg a spanyol Bilbao csapata a 25., a török Besiktas pedig a 30. helyre került.

A 2017-es listát az angol Premier League csapatai dominálják, értékük megközelíti a top 32 európai klub teljes cégértékének 40 százalékát. Könnyen lehet, hogy a jövő évi listán még előkelőbb helyet foglalnak majd el, köszönhetően a televíziós közvetítési jogok 2016-17-es szezonban kezdődött újabb ciklusának, amely még nagyobb bevételt garantál az angol bajnokság minden csapatának.

Tavalyhoz képest idén kettővel több, összesen tíz klub értéke haladja meg az egy milliárd eurót. A Juventus és a Tottenham Hotspur újonnan csatlakozott ehhez az exkluzív csoporthoz, utóbbi a francia Paris Saint-Germaint ütötte ki a tizedik helyről.

A lista felső harmadának másik érdekessége, hogy a Manchester City az ötödik helyre került, 1,9 milliárd eurós cégértékével megelőzve az Arsenalt.

Az angol klubok dominanciája ellenére Spanyolország helyzete továbbra is egyedüli abban a tekintetben, hogy két klubjának, nevezetesen a Real Madridnak és a Barcelonának is az értéke meghaladja a 2 milliárd eurót. A spanyol klubok összértéke 10 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, ami részben az Atlético Madridnál és a Sevillánál bekövetkezett 34, illetve 44 százalékos növekedésnek, részben pedig annak köszönhető, hogy idén először az Athletic Bilbao csapata is bekerült a KPMG rangsorába.

A listán idén is három német klub szerepel, melyek összértéke 14 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. A Bayern München a maga 2,4 milliárd eurós cégértékével továbbra is negyedik, ugyanakkor valamivel közelebb került a harmadik helyen szereplő Barcelonához.

A Juventustól eltekintve az olasz klubok továbbra sem tudják tartani a lépést az európai elittel. A Serie A-ból jelenleg mindössze hat klub szerepel a 32-es rangsorban, eggyel kevesebb, mint 2016-ban, összértékük pedig csupán 7 százalékkal nőtt az elmúlt év során. Miközben a Lazio cégértéke 2 százalékkal csökkent, a kínai vevőre találó AC Milané 547 millió euró körül stagnált.

Ezzel szemben a BL-döntős Juventus, amely idén immár sorozatban hatodik alkalommal nyerte meg az olasz bajnokságot, nem csak a pályán sikeres. A klub cégértéke 24 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, ráadásul az egyedüli olasz klubként szerepelnek a top 10-ben is.

A francia csapatok közül figyelemre méltó az Olympique Lyon, amelynek értéke jelenleg mintegy 317 millió euróra tehető, ami tavalyhoz képest páratlan, 71 százalékos növekedést jelent. A Paris Saint-Germain ugyanakkor már nem szerepel a top10-ben, annak ellenére, hogy cégértéke 18 százalékkal nőtt.

A 32-es listán hat olyan klub szerepel, amely az öt vezető európai liga egyikének sem tagja (Ajax, PSV Eindhoven, SL Benfica, Fenerbahce, Galatasaray és a Besiktaş). Értékük a 32 klub összértékének mindössze 6 százalékát adja, ami jól jelzi pénzügyi lemaradásukat a legjobb angol, spanyol, német, olasz és francia csapatokhoz képest.

A tanulmányban szereplő 32 klub érték szerinti rangsora:

Position Clubs Enterprise Value ranges - EUR Million Bottom Mid-point Top 1 Manchester United FC 3,004 3,095 3,186 2 Real Madrid CF 2,895 2,976 3,057 3 FC Barcelona 2,688 2,765 2,843 4 FC Bayern München 2,367 2,445 2,523 5 Manchester City FC 1,909 1,979 2,049 6 Arsenal FC 1,882 1,956 2,029 7 Chelsea FC 1,524 1,599 1,674 8 Liverpool FC 1,260 1,330 1,400 9 Juventus FC 1,158 1,218 1,277 10 Tottenham Hotspur FC 978 1,011 1,044 11 Paris Saint-Germain FC 948 998 1,049 12 Borussia Dortmund 917 971 1,025 13 Atlético de Madrid 771 793 815 14 FC Schalke 04 663 691 719 15 AC Milan 504 547 590 16 Leicester City FC 442 462 482 17 Everton FC 431 457 483 18 AS Roma 433 453 473 19 FC Internazionale Milano 407 429 451 20 SSC Napoli 388 409 431 21 Galatasaray SK 357 377 398 22 Fenerbahçe SK 330 349 368 23 SL Benfica 326 340 353 24 Olympique Lyonnais 301 317 334 25 Athletic Club Bilbao 285 300 315 26 AFC Ajax 258 274 290 27 Sevilla FC 249 261 273 28 Valencia CF 225 235 246 29 SS Lazio 215 227 240 30 Beşiktaş JK 207 219 231 31 PSV Eindhoven 201 210 220 32 Olympique de Marseille 179 187 196

