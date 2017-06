Beindult a játékoskeringő a pólóbajnokságban

Alig ért véget a vízilabda-szezon, a legtöbb klub már be is jelentette új igazolásait.

A bajnok és BL-győztes Szolnok vízilabdacsapatához érkezett Milos Csuk az Egertől, valamint a válogatott Bátori Bence és Zalánki Gergő az OSC-től.

Az olimpiai bajnok Varga Dénes követte bátyját, Dánielt a Ferencvárosba, így tett Vámos Márton is.

Rajtuk kívül még a francia Ugo Crousillat és Szatmári Kristóf is elhagyja a Tisza-parti együttest.

Varga Dénesen és Vámos Mártonon kívül Szlobodan Nikics, Manhercz Krisztián, Németh Toni és Nikola Jaksics is a népligeti uszodában, az FTC-ben folytatja a következő szezontól.

A bajnoki ezüstérmes Eger is erősített, bár egyelőre csak Marko Avramovics érkezését erősítette meg a klub. Sajtóinformációk szerint még a szerb Strahinja Rasovics, az olasz Alex Giorgetti és a görög Angelosz Vlahopulosz érkezhet az egriekhez.

Az OSC is bejelentette az új igazolásait: Tóth Mártont a Ferencvárosból, Erdélyi Balázst az Egerből, Kolozsi Marcellt Pécsről szerződtette. Emellett a Bresia két szerb válogatottja, Szava Ranđelovićs és Nemanja Ubovics játékjogát is megszerezte a bajnoki bronzérmes csapat. Az új vezetőedző személye egyelőre kérdéses, őt jövő héten mutatja be az újbudai klub.

A BVSC férfi vízilabdacsapata az előző szezon keretével vág neki a következő szezonnak is.

Szentesen folytatja Pellei Frank, Nagy Márton, Meixner Marcell és Palotás Gergely. Mindannyian a Szeged együttesét hagyták ott a szentesiek kedvéért.

Szatmári Kristóf mellett még Chilkó Mártonnal erősített a Pécs, a távozók között Drasko Gogov neve szerepel Kolozsi Marcell mellett.

