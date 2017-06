Hihetetlen, mi mindent beáldoznának a szurkolók egy BL-döntőért

Minden tizedik futballrajongó kihagyná a nászútját, hogy láthassa kedvenceit a Bajnokok Ligája döntőjében - derült ki egy friss felméréséből, amelyben 16 ország 10 500 fanatikus futball rajongója vett részt. A kutatásból az is kiderült, hogy egy portugál kisgyerek már 7 évesen kiválasztja kedvenc csapatát és az ukránok akár 9 órát utaznának egy meccs kedvéért.

Érdekes megállapításokra jutott az a kutatás, amelyben 16 európai ország - az Egyesült Királyság, Németország, Spanyolország, Franciaország, Hollandia, Olaszország, Törökország, Oroszország, Svédország, Portugália, Görögország, Ukrajna, Románia, Izrael, Csehország, Lengyelország - 10 500 futballrajongóját kérdezték meg arról: mire lenne hajlandó a Bajnokok Ligája döntő kedvéért.

Kiderült: a brit szurkolók a leglelkesebbek és legvidámabbak, de a portugálok választják ki leghamarabb kedvenc csapatukat. Őket a spanyolok követik (16%) nem sokkal megelőzve az olaszokat (12%). Utóbbi két nemzet rajongói az idei fináléban is összemérhetik erejüket, hiszen Cardiffban a Juventus és a Real Madrid dönt a legrangosabb európai kupa sorsáról.

"A 12. játékos" elnevezésű felmérésben a Mastercard, az UEFA Bajnokok Ligája hivatalos szponzoraként más érdekességeket is feltárt. Például

minden tizedik fanatikus akár a nászútját is elhalasztaná, ha helyette lehetősége lenne saját csapatának szurkolni a BL-döntőben.

Ennél is többen vannak azok, akik egy munkahelyi hiányzást is bevállalnának, vagy kihagynák egy közeli barátjuk születésnapi buliját. Előbbire minden negyedik, utóbbira minden harmadik válaszadó lenne hajlandó.

A futball fanatizmust pedig a szerelem sem képes elfeledtetni, sőt, a brit drukkerek 11 százaléka nem hajlandó randizni rivális csapat szurkolójával. Ennél a görögök és spanyolok is megengedőbbek, közülük mindössze 4 százalék zárkózott el egy ilyen jellegű találkozótól.

A kutatásban arról is megkérdezték a drukkereket, mennyit utaznának, hogy láthassák kedvenc csapatukat.

A legkényelmesebbnek a hollandok bizonyultak, akik kevesebb mint négy órát hajlandóak utazni egy meccsre és 41 százalékuk egyébként is szívesebben követi tévén az eseményeket.

Ugyanakkor egy átlagos ukrán szurkoló egy kilenc órás úttól sem riad vissza, ha kedvenceiről van szó. Hasonlóan lelkesek a lengyelek 8 és fél óra utazással, illetve a törökök, akik több mint hét órát is kibírnak, csak hogy élőben láthassák csapatukat.

A kutatás azt is kiderítette, milyen mélyen lennének hajlandóak a zsebükbe nyúlni a rajongók egy-egy mérkőzésért.

A török szurkolók akár 608 fontot is elköltenek, hogy láthassák kedvenc csapatuk mérkőzését, míg az oroszoknál ez a költés 553 font körül mozog.

Kiderült továbbá, hogy az ukrán szurkolók 66 százaléka még egy lottónyereményt is feladna, ha cserébe láthatná a BL döntőjében kedvenc csapatát (az európai átlag 13%).

Arra is fény derült, hogy egy átlagos brit 13 éves kora környékén döntötte el, hogy melyik csapatnak szurkol, és bő egy évvel később már el is látogatott kedvence mérkőzésére. A portugálok ennél jóval hamarabb választják ki kedvencüket, átlag 7 évesen és 11 hónaposan már tudják, kinek fognak szurkolni és körülbelül 11 éves korukban mennek el élőben is megnézni kedvenceiket.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!