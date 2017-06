Lovrencsics Gergő bajban

„Jól vagyok, tiszta a tudatom, és bár kívülről talán úgy tűnt,

végül az orrom sem tört el. A CT sem mutatott ki semmit.

Az orvosok szerint azonban péntek estig bent kéne maradnom, vár rám még pár vizsgálat, de én már ma nagyon mennék haza” - mondta a fradi.hu-nak nyilatkozva a zöld-fehérek válogatott játékosa.

Lovrencsics Gergő a Vasas elleni kupadöntő 89. percében ütközött össze a Vasas játékosával, Murka Benedekkel. Amint összekoccantak, a Fradi futballistája elvesztette az eszméletét, és nagyot esett. Hosszú percekig nem lehetett tudni, milyen állapotban van, több orvos és mentő vette körül, és előkerült egy defibrillátor is. A játékosok is megijedtek, többen sírva fakadtak attól tartva, hogy komolyabb a baj. Lovrencsicsre végül nyakmerevítőt tettek, és hordágyon vitték le a pályáról. Ekkor már integetett a közönségnek, jelezve, hogy jól van.

„Még éjjel visszanéztem az egészet, valóban ijesztő volt.

Láttam Remilit, Korcsmárt is sírni, meghatott az egész, ahogy a társaim is viselkedtek, ahogy nekem ajánlották a győzelmet. Jól esett, jól esik, tényleg köszönöm” - mondta a szélső.

Lovrencsics közölte, hogy az ilyen esetek benne vannak a futballban, ezért nem is haragszik Murkára.

Az FTC labdarúgója arról is beszélt, hogy mindenre emlékszik.

„Tiszta maradt a tudatom. Emlékszem a mérkőzés előtti órákra is, de magára a szituációra is. Arra is, ahogy visznek le a pályáról.”

A felesége is nézte a meccset, és nagyon megijedt.

„Amint tudtam, azonnal beszéltem vele. Hogy mennyire magamnál voltam, az is mutatja, hogy lengyelül nyugtattam meg” - tette hozzá.

A meccset 1-1-es döntetlen után tizenegyesekkel a Ferencváros nyerte.

