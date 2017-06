Milyen lesz a veszprémi búcsúajándék?

Eseménydús és hullámzó egy éven van túl a Telekom Veszprém kézilabdacsapata. Xavi Sabaté együttese tavaly május végén máig érthetetlen módon kilencgólos előnyből bukta el a Bajnokok Ligája döntőjét Kölnben a lengyel Kielce ellen, majd a nyáron tovább erősítettek az amúgy sem gyenge kereten, de a korábbi évekhez képest így is több vereséget szenvedett ősszel. A BL-ben nem várt döntetlenek mellett simán kikapott legnagyobb riválisaitól, a PSG-től és a Barcelonától, a hazai bajnokság alapszakaszában pedig a Szegedtől is. Való igaz, hogy az együttest sok sérülés sújtotta, de az látszott, hogy az új igazolások egy részében nem bízik a szakvezető, Marko Kopljar, Ancsin Gábor és Blaz Bagotinsek is alig szerepelt, pedig őket az öregedő kulcsemberek pihentetése miatt szerződtették.

A Veszprém azonban ebből a helyzetből is felállt,

és olyan tavaszt produkált, amellyel megmutatta, sosem lehet leírni. A BL-ben a Zagreb és a Montpellier is ráijesztett a csapatra, de mindkétszer jól reagáltak Nagy Lászlóék, a Magyar Kupa döntőjét egy remek helyzetfelismerésnek köszönhetően nyerték meg, ahogy a bajnoki döntőben is felálltak a padlóról, és ötgólos hátrányból állva hagyták az utóbbi évek legkompaktabb Szegedét. Egyedül a SEHA Liga döntője lóg ki a sorból, a Vardar jobbnak bizonyult.

A feltámadáshoz kellett, hogy a kapusteljesítmény és a védekezés feljavuljon, hogy Aron Palmarsson felépüljön és formába lendüljön, valamint az is, hogy Lékai Máté több lehetőséget kapjon.

Ezzel együtt a Veszprém idén nem esélyesként várja a kölni hétvégét, amelyen a legutóbbi két évben is döntőt játszott, de ennek nem feltétlenül az az oka, hogy a magyar csapat lett gyengébb - maximum egy évvel idősebbek a kulcsemberek -, hanem a riválisok erősödtek.

Különösen a szombati elődöntőbeli ellenfél, a Paris Saint-Germain, amely a legnagyobb költségvetéssel gazdálkodik, és minden poszton világsztárok – Luka és Nikola Karabatic, Thierry Omeyer, Mikkel Hansen, Luc Abalon, Daniel Narcisse, Uwe Gensheimer - alkotják keretét.

"Egyénileg a párizsiak a mezőny legjobbjai, viszont

Európa legjobb védelme a miénk.

Nagyon nehéz és izgalmas mérkőzés vár ránk, biztos vagyok benne, hogy apróságok döntenek majd" - mondta Sabaté a meccs előtt.

"A négyes döntőnek nincs esélyese, a legjobb csapatok vannak itt, és ezek közül a miénk az egyik. Az elmúlt négy évben csak a Veszprém tudott minden alkalommal eljutni idáig" – emelte ki a BL-döntő után távozó spanyol edző, aki szerint együttesén tavaly sem volt nyomás és idén sincs.

"Most vagyunk a legjobb formában, így terveztük. Mindenki egészséges és nagyon motivált. Bízom benne, hogy nagy élmény lesz számunkra a torna, és persze fantasztikus szurkolóinknak is" - mondta.

Nagy László csapatkapitány is úgy nyilatkozott, hogy jó passzban vannak, sérültjeik nincsenek, tehát

mindenki harcra készen várja a szombati játéknapot.

Elárulta, hogy néztek részleteket a PSG elleni őszi csoportmérkőzéseik felvételéből, valamint a franciák Szeged elleni negyeddöntőjéből és a közelmúltbeli bajnoki meccseikből is.

"Mindent láttunk, amit a párizsiak tudnak és játszottak az elmúlt mérkőzéseken. Maximálisan optimisták vagyunk, de szerintem a többi csapat is hasonlóan gondolkodik, mindenki szeretné a végső győzelmet, mi is közéjük tartozunk" - tette hozzá Nagy László.

A klasszis jobbátlövő szerint a magyar csapat nem esélyesként érkezett Kölnbe, "de bízom benne, hogy ez a mi malmunkra hajtja a vizet, igyekszünk élni a lehetőséggel".

A svéd beálló, Andreas Nilsson elismerte, hogy egy ideig súlyos mentális teher volt a játékosokon. "Bárhogyan is, de

azt a csalódást most már magunk mögött kell hagynunk.

Nem lehet egy teljes évig ezen keseregni. Tovább kell menni, és mi pontosan ezt tettük. Készek vagyunk újra nekivágni a csúcsnak" - tette hozzá.

A francia csapat bosnyák származású vezetőedzője, Zvonimir Serdarusic hangsúlyozta, rendkívül kiegyenlítettek a torna erőviszonyai, ezért lehetetlen megjósolni, kik jutnak a döntőbe és melyik csapat nyeri idén a BL-t. Hozzátette, igyekeztek nagyon alaposan felkészülni a Veszprém játékából, amelyet jól ismernek.

A program szombat, elődöntők:

Telekom Veszprém - Paris Saint-Germain (francia) 15.15

Vardar Szkopje (macedón)-Barcelona (spanyol) 18.00

vasárnap, helyosztók:

a 3. helyért 15.15

döntő 18.00

A PSG-t 2014-ben és 2015-ben is a Veszprém búcsúztatta a negyeddöntőben. Az eddigi nyolc alkalommal egy döntetlen mellett négyszer a magyar, háromszor a francia csapat győzött. A mostani szezonban azonos csoportban szerepeltek, és mindkét őszi meccsüket a párizsiak nyerték. A párizsi csapat 12 győzelemmel és két vereséggel csoportja második helyén zárt, majd a nyolcaddöntőben a szintén francia Nantes, a negyeddöntőben pedig a MOL-Pick Szeged csapatát is egy győzelemmel és egy döntetlennel búcsúztatta. Franciaországban a bajnokságot és a Ligakupát megnyerte, a Francia Kupából viszont már a nyolcaddöntőben kiesett.

A veszprémieknél Xavi Sabaté mellett Kölnben búcsúzik két rutinos játékos, Gulyás Péter és Iváncsik Gergő is, és biztosan távozik Kopljar mellett Chema Rodriguez is. A keret nyáron jelentősen átalakul, a kispadra pedig Ljubomir Vranjes érkezik. A 2012-ben kezdett spanyol modell így ezen a hétvégén búcsúzik - vasárnap estére kiderül, hogy milyen eredménnyel.

