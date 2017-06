A katalán sportlap nem viccel: „Forza, Juve!”

A Marca azt is megállapította, hogy a Real Madrid kilencven percnyire van a tizenkettedik BEK/BL-győzelmétől, az AS felsorakoztatott nyolc olyan korábbi madridi klasszist (köztük Ziane-t, Figót, Karembeu-t, Seedorfot, Roberto Carlost), aki a Juve legutóbbi címnyerése óta nyerték már meg a királykategória trófeáját. A barcelonai napilapok hirtelen ráébredtek, mennyire imádják a Juvét. Nemcsak a Sport, hanem az El Mundo Deportivo is, amely a korábbi Barça-sztárt, Daniel Alvest, a Juve egyik kulcsemberét ünnepli, aki azt is közölte, hogy a Barcleona még mindig a vérében van. Az AS-ben azt is mondta, hogy senki sem nyert annyiszor a Real Madrid ellen, mint ő.

Zinedine Zidane bókolt egyet leghíresebb játékosának, Cristiano Ronaldónak, mondván, jobb játékos nála. Azt azért gondolhatjuk, hogy egy ilyen kijelentést olvasva a világon több százezer Zidane-rajongó felhorkant. Zidane, aki éppen tizenöt éve a BL-döntők történetének egyik leglátványosabb góljával segítette Glasgow-ban a kilencedik BEK/BL-győzelemhez a Real Madridot, ha megnyri csapatával a ma esti döntőt, a Bajnokok Ligája történetének első címvédő edzője lesz. Nem szólva arról, hogy a BEK-korszakot is beleszámítva, a sorozat 1955 óta íródó történetének első edzője lenne, aki még nem is egészen másfél éve az elitben dolgozva már kétszeres bajnok edzőnek mondhatja magát.

Persze, születhetnek további rekordok is. A Real Madrid sikere esetén a királyi klub tizenkétszeres bajnok lesz, ez az elmúlt napokban viszonylag sokat publikált adat. A BL 1992 óta íródó historiájában a hatodik elsőségét érné el, ami szintén rekord. Öt olyan futballista akad mindössze, aki eddig két különböző BL-döntőben is szerzett gólt (Raúl, Eto'o, Messi, valamint Cristiano Ronaldo és Sergio Ramos), a a portugál és Ramos csúcstartóvá lépne elő egy újabb góllal . (Illetve Marcelo, Bale és Morata csatlakozhat a két döntőben is gólt szerzőkhöz.)

Még mindig maradva a Real Madrid diadalánál: a BL-történetben ez lenne a tizedik spanyol elsőség, ami óriási fölényt jelentene, tekintve, hogy az olaszok, a második legsikeresebb nemzet, ötnél járnak.

Tizenhárom olyan futballistát ismer a sportág történelme, akik már két különböző klubbal is megnyerték a BL-t, közülük Cristiano Ronaldo és Toni Kroos pályára is lép. Három csatlakozhatnak ezen elitkörhöz: Sami Khedira, Mario Mandžukić és Daniel Alves. A brazil, ha a győztes oldalon zárja az estét, az európai trófeák számát tekintve utoléri az eddigi listavezetőt, Paolo Maldinit. Mandžukić és Morata csatlakozhat a szerb Velibor Vaszovicshoz (1966 Partizan, 1969 Ajax), valamint Cristiano Ronaldóhoz (2008 Manchester United, 2014 Real Madrid), mindössze ketten szereztek eddig két különböző klub színeiben is gólt a BEK/BL-döntőkben. Ronaldo egyébként a királyi klub tagjaként játszott eddigi négy, a Juventus elleni mérkőzése mindegyiként szerzett gólt. A mostani idény góllövőlistáján egy góllal áll Lionel Messi mögött – azaz a egy gólt szerez, holtversenyes első. Ebben az esetben sorozatban ötödször, pályafutása során hatodszor lenne a BL gólkirálya. Mivel biztosan vagy ő, vagy Messi lesz a 2016–2017-es idény legjobb góllövője (ha csak nem rúg Higuaín vagy Benzema hét gólt), az máris kijelenthető, a BL legutóbbi tíz idényében, beleértve a mostanit is, vagy Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo lett az idény gólkirálya, vagy (2014–2015-ben) egyik gólkirálya.

Massimiliano Allegri azt mondta, ördöginek kell lennie a játékosainak. Köztük annak a kettőnek is, aki korábban a Real Madrid tagja volt: Gonzalo Higuaínnak és Sami Khedirának. A madridi oldalon egy ex-juvés akad a keretben, Álvaro Morata, aki egyben a torinói klub történetében a legutóbbi BL-döntős gólt szerezte.

A spanyol lapok erősebben, az olaszok szelídebben sugallják: a cardiffi meccs nagyban befolyásolhatja a 2017-es aranylabda-szavazás végeredményét is. Ahogyan az AS írta: „Cristiano és Buffon az aranylabdáért játszanak”

