Szilágyi Áron bronzérmes Moszkvában

A viadal honlapja szerint a kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi a főtáblán sorrendben fehérorosz, német és dél-koreai riválisát legyőzve jutott be a legjobb nyolc közé. Ott előbb 15-8-ra nyert a következő dél-koreai ellenfél, Oh Szan Guk ellen, a harmadikkal viszont az elődöntőben már nem bírt: Gu Bon Gil 15-14-re jobbnak bizonyult nála. Szilágyi május 20-án, a madridi vk-n is harmadik lett egyéniben.

A magyarok közül a selejtezőből főtáblára kerülő Gémesi Csanád az első, a szintén selejtezőből érkező Decsi Tamás a második fordulóban kapott ki, utóbbi a vk-aranyérmes olasz Luca Curatolitól 15-11-re. Szatmári András szintén a 32 között búcsúzott.

