Sabaté: ez a szezon egyik legszebb pillanata

"Gratulálok a játékosaimnak, mert a nagyon nehéz szombati meccs után nagyon jól játszottak. Sajnálom, hogy nem nyertünk tegnap, pedig megérdemeltük volna" - utalt a spanyol szakvezető a francia Paris Saint-Germainnel szembeni, 27-26-os elődöntőbeli vereségre.

A Barcelona elleni 34-30-as sikerrel a veszprémiek első alkalommal győzték le a katalánokat, amióta Sabaté öt évvel ezelőtt a klubhoz érkezett.

"Ez egy nagyon fontos győzelem, a szezon egyik legszebb pillanata. Éreztem, hogy a csapatunk nagyon erős, ezt bizonyítja, hogy ma nagyon jól játszottunk és nyertünk, ami nagyon jó érzés. Büszke vagyok a játékosokra, a stábomra és a szurkolókra" - tette hozzá az edző. Végül úgy fogalmazott, nehéz szívvel búcsúzik Veszprémtől, de a további sorsáról csak két hét múlva, a válogatott program után szeretne beszélni.

A csapatkapitány Nagy László hangsúlyozta, hogy döntőt szerettek volna játszani, de a szombati vereség után képesek voltak felállni.

"Az elődöntő csak apróságokon múlt, de ez is hozzátartozik a kézilabdához. Ma nagyon jól kezdtünk támadásban, védekezésben viszont kevésbé, de mindig egy lépéssel az ellenfelünk előtt jártunk. Fontos volt, hogy éremmel és győzelemmel távozzunk Kölnből" - vélekedett a klasszis jobbátlövő.

Hozzátette, fizikailag, mentálisan és taktikailag is nagyon jól fel voltak készítve, és bár csalódott, amiért nem kerültek a fináléba, de a tavalyi kudarc sokkal jobban fájt neki, amikor kilencgólos előnyről veszítették el a döntőt a lengyel Kielcével szemben.

A második félidőben remekül védő kapus, Mikler Roland elmondta, nagyon akarták ezt a győzelmet, látszott a játékosokon, hogy az utolsó leheletünkig küzdeni fognak.

"Nagyon sokáig nem lehettünk mélyen az elődöntő után, mert várt ránk egy újabb mérkőzés. Ilyenkor kell a legerősebbnek lennie egy csapatnak, hiszen ha széthullottunk volna, ma nagyon csúfos vereségbe szaladunk bele. A mi csapatunk nem arról híres, hogy széthullik, inkább arról, hogy ha szorongatják, nagyon odateszi magát" - mondta.

Mikler hozzátette, nagyon rövid idejük volt felkészülni, de most nagyon jó érzés számára, hogy győzelemmel térhetnek haza.

Az ismét remekül játszó Lékai Máté a győztes találkozó után is arról beszélt, nem a dobogó alsó foka volt a céljuk a torna előtt.

"Nagyon rossz érzésem van most, mert nagyon jó csapat vagyunk, mégsem tudtuk eddig megnyerni a BL-t. Ha néhány hónap múlva visszagondolok erre a négyes döntőre, akkor is sikertelennek érzem majd, függetlenül attól, hogy most nyertünk" - közölte.

A következő idényről úgy vélekedett, új edzőjük lesz - a svéd Ljubomir Vranjes személyében - és jönnek új játékosok is, de a céljuk nem változik, jövőre is azért fognak küzdeni, hogy megnyerjék a BL-t.

"A BL-trófeáért jöttünk, sajnos nem sikerült megszerezni, de javítani tudtunk a szombati vereség után" - fogalmazott Iváncsik Gergő. A klubtól 17 év után távozó balszélső kijelentette, még nem tudja, hol folytatja a pályafutását.

"Nagyon bízom benne, hogy néhány napon belül eldől a sorsom. Ha folytatom, akkor nagy valószínűséggel Magyarországon játszom a továbbiakban is" - árulta el.

