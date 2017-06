Bernd Storck válaszolt a kritikákra

Bernd Storck szövetségi kapitány kedden, a ferihegyi indulás előtt elmondta: a Hoffenheim támadójának nem jött rendbe a térdsérülése, míg a Vasas FC védőjének - aki egy félidőt játszott az oroszok elleni, 3-0-ra elveszített felkészülési mérkőzésen - a hasizomfájdalma újult ki.

A német szakember hozzátette, hogy a hétfői találkozót követően kedden délelőtt a keret jelentős részének regenerációs programja volt, míg nyolc játékos normál edzésmunkát végzett.

Az oroszok elleni mérkőzésre visszatérve Storck megjegyezte,

nem örül a sok negatív kritikának,

hiszen - ahogyan fogalmazott - hol máshol próbálná ki a fiatal játékosokat, mint egy ilyen felkészülési meccsen, komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező rutinos ellenféllel szemben. A szövetségi kapitány hangsúlyozta: elégedett volt azzal, ahogyan csapata fölényben futballozott, több mint hatszáz sikeres passzt hajtott végre és a labdabirtoklásban is riválisa fölé kerekedett, ugyanakkor - mint kiemelte - ezzel semmire sem mentek, hiszen nem tudtak gólhelyzeteket kialakítani.

Hozzátette továbbá, hogy pénteken, Andorrában elsősorban ebben kell majd fejlődniük, de nagyon nehéz dolguk lesz, az ellenfél ugyanis várhatóan semmi másra nem törekszik majd, minthogy tönkretegye a játékukat.

A magyar válogatott pénteken 20.45-től lép pályára Andorra vendégeként világbajnoki selejtezőn. A nemzeti csapat öt forduló után a harmadik helyen áll a csoportjában, öt pont a lemaradása az Európa-bajnok portugálokkal és nyolc az éllovas svájciakkal szemben.

Harc az orosz medvével

Az oroszok ellen bemutatkozó Eppel Márton az ellenfél rendkívül kemény védekezését emelte ki.

"A belső védő olyan volt, mint egy orosz medve: ahol tudott, belém rúgott. Egy sárga lapot kapott, de kaphatott volna akár kettőt is. De ez van, nemzetközi szinten nagyon keményen játszanak. Örülök, hogy ezt megtapasztalhattam, remélem, hogy pénteken is fogok tudni játszani" - utalt a válogatott pénteki, andorrai világbajnoki selejtezőmérkőzésére Eppel. A csatár felidézte a második vendégtalálatot is, amelynél egy jobboldali szögletet követően a megcsúsztatott labda az ő fejéről pattant a magyar kapuba.

"Úgy éreztem, hogy előttem beleértek. Azt hittem, hogy ki fogják fejelni a labdát, nem számítottam rá, hogy eljut hozzám. Szerencsétlen szituáció volt, nem tudtam mit csinálni."

Eppel elmondta, jól érzi magát a nemzeti csapatnál, de

még össze kell csiszolódnia a keretnek.

"Helyenként jól játszottunk, bár az eredmény nem ezt mutatja, de úgy érzem, voltak pozitívumok is" - tette hozzá a mérkőzés kapcsán, megemlítve, hogy négyen is be tudtak mutatkozni az együttesben.

A csereként beállva debütáló Balogh Norbert elmondta, nagyon várta már ezt a lehetőséget.

"Lelkileg nagy erőt ad, hogy számolnak velem, és úgy érzem, tudtam is bizonyítani. Nagyszerű élmény lett volna, ha gólt is szerzek, ám ez kis híján bár, de sajnos nem jött össze."

Sallai Roland kiemelte, úgy érzi, hellyel-közzel sikerült élnie a kínálkozó lehetőséggel.

"Jobban kell koncentrálnom az elkövetkező időszakban, bízom benne, hogy a következő mérkőzésen, amikor pályára lépek a válogatottban, lesz olyan helyzetem, amit gólra tudok váltani."

Lang Ádám az Andorra elleni összecsapás kapcsán hangsúlyozta, kulcsfontosságú lesz, hogy gyorsan járatják-e a labdát, illetve kihasználják-e az ebből adódó lehetőségeket.

"Nyomnunk kell, dominálni és a kapu elé szegezni őket.

A labdavesztésekre viszont figyelnünk kell, mert bár nem olyan nagy játékerőt képviselő csapat, de ők is fociznak, és tudnak veszélyesek lenni, ha meglódulnak."

