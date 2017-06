Új pályán csap össze a Barcelona és a Real Madrid

A Real Madrid kapcsán a Marca és a Sport is biztosra veszi, hogy Keylor Navas marad az első számú kapus. A Costa Rica-it maga Zinedine Zidane biztosította a bizalmáról, „cserébe” a kapus is hozsannázta a trénert. Tegyük hozzá, mindkettőnek van alapja. Navas formája miatt egyszerűen nem ér meg a klubnak 75 millió eurót David de Gea, aki (fogalmazzunk így: állítólag) szívesen igazolna a Madridba, de már a negyedik idényben marad le róla.

Pepe távozása biztosra vehető, a PSG-hez tart, rajta kívül még három futballista búcsúját valószínűsítik a spanyolok: Jamesét, Mariano Díazét és esetleg Álvaro Moratáét. A kolumbiai legvalószínűbb célállomása Anglia lehet, mint ahogyan Moratáé is, aki hét közben a válogatottban szerzett újabb góljával csak még feljebb srófolta az árát. Még mindig érdeklődik iránta a Milan is, talán jobban is járna maga a csatár is, ha visszatérne a Serie A-ba, de a kérők pénzügyi ereje nem azonos, s ez dönthet. Mariano az Espanyol felé kacsintgat.

A bajnok és BL-győztes gárda eddig az ifjú brazil, Vinícius szolgálatait biztosította, s elsősorban Théo (Atlético) és Kylian Mbappé (AS Monaco) megszerzésén fáradozik.

A fiatal francia csillagért akár 130 millió eurót is kifizetne.

A Real Madridnak négy gálamérkőzése biztos már a nyárra, alig két héttel a július tizedikei kezdés után, már az Egyesült Államokban lesz a csapat, ahol a Manchester Uniteddel, a Manchester Cityvel, a Barcelonával és az MLS, a Major League Soccer válogatottjával is megmérkőzik. (Ez utóbbiba kerülhet be, ha beszavazzák, Nikolics Nemanja.) Érdekes egyébként a felkészülési ellenfelek névsora, mert utána a Barcelonával a spanyol szuperkupáért, a Manchester Uniteddel pedig az európai szuperkupáért játszanak az idény előtt.

A Barcelona csütörtökön 2021-ig meghosszabbította Lionel Messi szerződését, biztos távozó eddig csak az edző, Luis Enrique. Neki már ismert az utóda: Ernesto Valverde, a klub korábbi játékosa, a legutóbb az Athletic Bilbaót irányító tréner. A kiszemeltek között már nincsen Ander Herrera,

ellenben Verrattira szemet vetett a klub.

A katalán Sport szerint a PSG középpályása szívesen igazolna Barcelonába. A Barca nagyon szeretné Héctor Bellerint hazavinni, igen haza, mert az Arsenal futballistája a város szülötte, s kölyökjátékosként a Barcában nevelkedett. Hasonló a helyzet Deulofeuval, akit a Milantól vásárolna vissza az egyesület és Oriol Romeuval, aki megfordult a Chelsea-ben is, a Valenciában és a VfB Stuttgartban is, de 2015 óta a Southampton tagja. További kiszemeltek: Sidibé (Monaco) és Carcelo (Valencia). A Barcelona július 12-én kezd, Amerikában a Juventusszal, a Manchester Uniteddel és a Real Madriddal játszik majd.

Az Atlético nincsen könnyű helyzetben az átigazolási tilalom miatt, esetében

a legnagyobb fogás Antoine Griezmann megtartása.

A csatár, noha a Manchester United hívta, ő pedig hatvanszázalékosra mondta a távozását, nem hagyja el az ideiglenesen süllyedő hajót. Marad Diego Simeone is. A január elejéig tartó átigazolási stop a terveket nem tette semmissé, az Atlético szeretné megszerezni Diego Costát (Chelsea), Lacazette-et (Lyon), Vitolót (Sevilla) és Fabinhót (AS Monaco), de nagy kérdés, közülük ki vállalja a féléves pauzát azért, hogy már tavasszal az Atléticóban játszhasson.

A Sevilla elengedte Jorge Sampaolit az argentin válogatotthoz (az új szövetségi kapitány pénteken győzelemmel mutatkozott be a brazilok ellen Melbourne-ben), Eduardo Berizzo került a helyére, aki szintén argentin, s aki a legutóbbi szezonban a vigói Celtát dirigálta. Az ő feladata lesz a következő napokban a játékoskeret összerakása.

