Andorrai szégyen: a döbbenet újabb hangjai

Miért nem játszott a magyar labdarúgó-válogatottban, mások mellett, Nikolics Nemanja? Ez a kérdés is sokszor elhangzott az elmúlt napokban. Nikolics Nemanja most megadta a választ.

Az Andorra elleni vereség Nikolics Nemanját is megdöbbentette. A támadó a Nemzeti Sportnak elmondta: meg sem fordult a fejében, hogy a magyar labdarúgó-válogatott kikaphat a világbajnoki selejtezőn.

Nikolics hozzátette: „Az oroszok és az andorraiak elleni kerethirdetés előtt beszéltünk Bernd Storck szövetségi kapitánnyal, és abban maradtunk, hogy ezúttal nem megyek a válogatotthoz – folytatta Nikolics. – Nekem is volt két fontos bajnokim ebben az időszakban, és nem akartuk, hogy kiessek a ritmusból. Az ősszel, ha jó formában leszek, és hívnak és számítanak rám, szívesen megyek a Lettország és a Portugália elleni budapesti selejtezőre. Akkor akklimatizálódni is több időm lesz. Az Andorra elleni vereség engem is megdöbbentett és elszomorított, nem tudok mit hozzátenni, nagyon sajnálom, hogy így alakult, meg sem fordult a fejemben, hogy kikaphatunk.”

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!