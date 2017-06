Budapesti olimpia: itt a kegyelemdöfés

A szeptemberi, limai közgyűlésen nemcsak a 2024-es, hanem a 2028-as nyári játékok rendezési jogát is odaítélheti, jelentősen át kívánja az olimpiai pályázati folyamatot a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság úgy döntött, hogy szeptemberben nemcsak a 2024-es nyári játékok helyszínéről dönt, hanem egy a 2028-aséról is, így vélhetően Párizs lehet a házigazda hét év múlva, míg Los Angeles négy esztendővel később rendezhet ismét olimpiát. Az egyhangúlag támogatott megoldás mellett a Financial Times információi szerint a pályázati rendszert is megreformálják.

Mivel a 2024-es játékokra pályázó hat város közül négy – Boston, Róma, Hamburg és Budapest – visszalépett, ezért a jövőben meghívásos módon zajlana a kiválasztási folyamat. A NOB kérné fel a pályázókat, így kerülné el, hogy alkalmatlan, pénzügyileg nem elég erős városok is jelentkezzenek, amelyek aztán hatalmas pénzeket költenek a pályázatukra, holott a rendezési jog elnyerésére esélytelenek.

A NOB elnöke, Thomas Bach is elismerte, hogy változásra van szükség. Szerinte a pályázati rendszer túl drága, kandidálni túl sok vesződséggel jár. "Túl sok a vesztes" – foglalta össze.

