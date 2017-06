Még két meccse maradt a szövetségi kapitánynak – most kitálal

Csütörtökön biztossá válhat a magyar férfi kézilabda-válogatott továbbjutása az Európa-bajnoki selejtezőcsoportból. Amennyiben Xavi Sabaté szövetségi kapitány együttese nyer az 1. csoportban sereghajtó Lettország vendégeként, az olimpiai bajnok Dánia pedig az erőviszonyoknak megfelelően legyőzi Hollandiát, akkor a magyar csapat kijut a januári, horvátországi tornára.

"Természetesen két pont a cél. A lett válogatott az őszi, nyíregyházi mérkőzéshez képest változott, hiszen ezúttal ott lesz a keretben a német Leipzig játékosa, Aivis Jurdzs, és a fehérorosz Meskov Breszt óriási átlövője, Dainis Kristopans is" - nyilatkozta a magyar szövetség honlapján Sabaté.

A magyar válogatottól vasárnap búcsúzó szakvezető hozzátette, a feszes védekezés lehet a győzelem kulcsa a Valmierában sorra kerülő találkozón, amelyen Nagy László csapatkapitány nem szerepel. A jobbátlövő a szezon végén nincs megfelelő állapotban ahhoz, hogy két mérkőzésen is pályára lépjen, így a kapitány a vasárnapi, hollandok elleni veszprémi találkozón számít a játékára.

Sabaté, aki a szezon végén távozott a Telekom Veszprémtől is, a handnews.fr portálnak adott interjút az idei szezonról és a klubnál töltött időszakáról. Az interjút a hétméteres.com portál közölte magyarul.

„Már a szezon előtt mondtam az elnökségnek, hogy több meccset el fogunk veszíteni, mert rengeteget kell játszanunk, a regenerálódásra, a pihenésre sem lesz időnk, valamint a sérülésekkel is számolnunk kell. Igyekeztem úgy összeállítani a programot, hogy még a karácsony előtt annyi meccset játszunk, amennyit csak tudunk. A világbajnokság után, miután fáradtan visszatértek a játékosok Veszprémbe, jött egy olyan periódus, amikor nem kellett sokat utaznunk, jobban fel tudtunk készülni a mérkőzésekre, könnyebben tudtunk regenerálódni. A játékosok ugyanazok voltak, de a csapat mégis teljesen más lett. Tudtam, hogy karácsony után, amikor a trófeákért kell küzdenünk, a játékunk is jobb lesz, és az eredmények is jönni fognak. A BL négyes döntője egy nehéz szezon végén, ám számunkra a legjobb pillanatban jött, és valóban: remekül játszottunk” - mondta a spanyol szakember a bajnoki címmel, kupagyőzelemmel és BL-bronzéremmel zárult idényről.

Sabaté 2015 őszén, honfitársa, Carlos Ortega menesztése után került a csapat élére.

„A menesztése egy olyan döntés volt, amit senki sem értett.

Mikor engem kineveztek, átmeneti megoldásként tekintettek rám, a szerződésem is ideiglenes volt, 2015 év végéig szólt. Azonban a vezetőség nem talált új edzőt, mi pedig győzelmeket arattunk, jó eredményeket értünk el, így azt szerették volna, hogy maradjak, és a 2016/17-es szezon végéig tartó kontraktust kínáltak, melyet elfogadtam. Nehéz döntés volt, de Kálomista Gábor és a csapat is teljes mellszélességgel kiállt mellettem. Számomra a játékosok bizalma a legfontosabb, ez döntött a maradásom mellett” - emlékezett vissza.

A spanyol edző kiemelte: a elmúlt két szezonban minden célt elértek, amit a klub kitűzött.

„Sokszor a nap 24 órájában dolgoztam, az eredményekkel nagyon elégedett vagyok. Azonban azt, hogy mindenki elégedett legyen, egy edző sem tudja elérni, még Pep Guardiola vagy José Mourinho sem. Voltak, akik nem bíztak bennem a klubon belül.

Azt hiszem ezeknek az embereknek is megmutattam, hogy tévednek”

- fejtette ki.

Beszélt arról is, mit tett volna másként a Kielce elleni tavalyi BL-döntőben, amit a Veszprém kilencgólos előnyről veszített el.

„Nagyon sokszor visszanéztem a döntőt, minden másodpercét kielemeztem. Elsősorban Lékai Mátéval értek egyet, nem voltak fizikális gondjaink. Emlékszem egy ziccerre, amit Szmal kifogott. Ezelőtt az egész mérkőzésen alig találkozott a labdával, ám a védés után, a meccs utolsó 15 percében fantasztikusan hárított, ha csak egyetlen gólt tudtunk volna még szerezni, mi lettünk volna a győztesek. Mentális gondjaink voltak tehát, nem fizikálisak. Talant semmit nem mondott a játékosainak az időkérésnél azon kívül, hogy harcoljanak., semmiféle taktikai váltást nem eszközölt.

Mi kaptunk egy mentális blokkot, tiszta helyzeteket hagytunk ki, ők pedig elkezdtek hinni a győzelemben.

Utólag azt gondolom, hogy a Kielce elleni döntőben Chemát is bevethettem volna. Sokak szerint ő a kedvenc játékosom, ezen a találkozón azonban egyetlen percet sem töltött a pályán. Vele talán jobbak lehettünk volna” - emelte ki.

Sabaté azt mondta, már tavaly nyáron érezte, hogy a szezon végeztével új edző érkezik a csapathoz, mert a szurkolók nehezen viselik majd, hogy a nagy terhelés miatt a csapatnak lesznek gyengébb eredményei is. Elárulta, hogy egy-két kivételtől eltekintve nem volt beleszólása az átigazolásokba, azt Eklemovics Nikola sportigazgató intézte.

„Ő gyakorlatilag tényként közölte velem az érkezők névsorát. Ekkor, azt gondolom, hogy

nem tiszteltek úgy, mint egy profit és nem tisztelték a szerződésemet sem.

A kontraktusom szerint én vagyok a döntéshozó, nekem kellene megmondanom, hogy milyen játékosokat igazolunk le, természetesen a költségvetéshez igazodva. Egyébként sem tudja nálam senki sem jobban azt, hogy a csapatnak kire, kikre van szüksége, hiszen én vagyok a vezetőedző” - hangsúlyozta, hozzátéve, hogy néha a Facebookról tudta meg, hogy egy játékosa eligazolt.

Ezzel együtt hálás a klubnak, mert fantasztikus időt tölthetett Veszprémben, emberileg és edzőként is nagyon sokat fejlődött.

Sabatét Veszprémben és a válogatott élén is Ljubomir Vranjes követi majd.

