Így nullázta le magát a magyar válogatott egy év alatt

2016. június 14.: A magyar labdarúgó-válogatott Szalai Ádám és Stieber Zoltán góljával 2–0-ra győzött Ausztria ellen az Európa-bajnokságon, az első csoportmeccsen. Másképp is alakulhatott volna, ha Alaba lövése után a labda a kapufáról nem kifelé pattan az első percekben. A szurkolók Bordeaux-ban és Budapesten is ünnepeltek, a belváros megtelt lelkes drukkerekkel.

2016. június 18.: Nem tört meg a lendület, és négy nappal később egygólos hátrányból kapaszkodott vissza a válogatott Izland ellen, Saevarsson öngólja 1-1-es döntetlent és újabb pontot jelentett. Marseille-ben egyes becslések szerint már 30 ezer magyar szurkoló támogatta a csapatot.

2016. június 22.: Lyonban folytatódott a magyar bravúrsorozat, mert a későbbi aranyérmes Portugália volt az ellenfél, és már egy döntetlennel is csoportelső lehetett a magyar válogatott, miközben a portugáloknak is legalább egy pont kellett a biztos továbbjutáshoz. Gera bombagóllal szerzett vezetést, Nani még az első félidő végén egyenlített, aztán Dzsudzsák két távoli lövéssel kétszer is előnyhöz juttatta a csapatát, de Cristiano Ronaldo mindkétszer egyenlített. Maradt a 3-3, és a válogatott csoportelsőként jutott a legjobb 16 közé.

2016. június 26.: A nyolcaddöntőben már nem sok esélyük volt a magyaroknak Belgium ellen, Alderweireld már a 10. percben vezetést szerzett, s noha sokáig jól tartotta magát a magyar együttes, egyenlítési lehetősége nem nagyon adódott, az utolsó tíz percben pedig a belgák sorra lőtték a gólokat, és végül 4-0-ra nyertek. Ezzel véget ért az Eb-álom.

2016. szeptember 6.: Feröeren kezdte a világbajnoki selejtezősorozatot a válogatott, amely az Eb után először lépett pályára. Addigra már az összes magyar csapat kiesett az európai kupákból. Hiába volt ott Tórshavnben az össze franciaországi hős, csak egy gól nélküli döntetlenre futotta. Először fordult elő, hogy nem tudta a magyar válogatott legyőzni az északi kiscsapatot.

"Jó lett volna itt nyerni, de a játékukat látva könnyen előfordulhat, hogy más is fog pontokat veszteni a feröeriek ellen. Előre kell néznünk, Svájc ellen más jellegű mérkőzés vár ránk, bízom benne, hogy már jobbak lesznek a formák, és jobb ritmusban tudunk majd futballozni" - mondta Bernd Storck szövetségi kapitány.

2016. október 7.: Megcsillant valami az Eb-n látott bátor játékból, Szalai Ádám kétszer is egyenlített, de végül 3-2-es vereség következett Svájc ellen hazai pályán a Groupama Arénában.

"Egy vereség után minden csapat csalódott, de nem szabad a múlton rágódni, mindig a következő meccs a legfontosabb" - mondta Storck.

2016. október 10.: Megszületett az Eb utáni első győzelem, Rigában Gyurcsó és Szalai góljával magabiztosan nyert a válogatott 2-0-ra Lettország ellen.

2016. november 13.: Következett Andorra először, és noha az első gólt nehezen sikerült megszerezni, Gera gondoskodott róla, utána Lang, Gyurcsó és Szalai góljával végül könnyed, 4-0-s győzelmet aratott a válogatott, és megint minden szebbnek látszott.

2016. november 15.: A svédek elleni felkészülés meccsnek búcsúzott a nemzeti csapattól a 95-szörös válogatott Juhász Roland és a 108 válogatottsággal csúcstartó Király Gábor. Nem volt szép a búcsú, 2–0-ra kikapott a csapat az Üllői úton, igaz, öt újoncot is kipróbált Bernd Storck.

"Egy-két futballistának még nincs kellő nemzetközi tapasztalata, nincs meg a kellő ritmusa. Az Eb után sajnos nem mindig volt lehetőség arra, hogy sokat játszassuk őket, ilyenkor a különbségek azért megmutatkoznak. Fontos, hogy nemzetközileg több összecsapást tudjunk játszani, ezek segítenek eggyel tovább lépni, mérkőzésről mérkőzésre fejlődünk" - nyilatkozott a meccs után a magyar szövetségi kapitány.

2017. március 25.: Több összecsapás nem is maradt továbblépni, mert 2017 első meccsén rögtön az Európa-bajnok Portugália otthonában kellett pályára lépni, és a Fény stadionjában teljes volt a sötétség: gólszerzési lehetőség nélkül kapott ki simán 3-0-ra a válogatott, a portugálok könnyed edzőmeccsen voltak túl, egyetlen dolog emlékeztetett a nyári Eb-meccsre: Ronaldo megint kettőt rúgott...

"Mindent megtettünk, a labdát sikerült jól megtartanunk, de az utolsó passzok nem sikerültek. Ennek egyik oka, hogy a mi játékosaink nem topligákban játszanak. Tanulnunk kell ezekből a meccsekből" - értékelt Bernd Storck.

2017. június 5.: A tanulási folyamat nem volt zökkenőmentes, mert a Konföderációs Kupára készülő orosz válogatott ellen hazai pályán mutatott kilátástalan produkciót a magyar csapat: 3-0-s vereség lett a vége.

A magyar válogatott különböző okok miatt nem a legerősebb felállásban játszott, és Bernd Storck nem örült a sok negatív kritikának, hiszen - ahogyan fogalmazott - hol máshol próbálná ki a fiatal játékosokat, mint egy ilyen felkészülési meccsen, komoly nemzetközi tapasztalattal rendelkező rutinos ellenféllel szemben. A szövetségi kapitány hangsúlyozta: elégedett volt azzal, ahogyan csapata fölényben futballozott.

2017. június 9.: A magyar válogatott történelmi, 1–0-s vereséget szenvedett a világranglistán 186. helyen szerénykedő Andorrától, melytől korábban még gólt sem kapott. Andorra története második győzelmét aratta tétmérkőzésen.

2017. június 15.: A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége, egy nappal az osztrákok elleni Eb-mérkőzés évfordulója után, meghallgatja a szövetségi kapitány beszámolóját, és várhatóan dönt a jövőjéről.

