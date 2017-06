Babos: Tudom, hogy hibáztam

Hétfőn Babos Tímea vereséget szenvedett Arantxa Rustól a hollandia tenisztorna első fordulójában. A mérkőzés harmadik játszmájában, 0:3-as állásnál Tímea konzultált edzőjével, amely látható volt a televíziós közvetítésben és erről videófelvétel is készült. A rövid beszélgetésben olyan mondatok hangoztak el – például hogy nem tudja, miért teniszezik -, amelyek menedzsmentje szerint a játékos felfokozott lelkiállapotát mutatták. Babos Tímea már megbánta a szavait és tudja jól, hogy azok nem voltak megfelelőek.

„Nagyon sajnálom a mérkőzésen történteket és nyilván nem vagyok büszke erre. Elég nehéz időszakon megyek keresztül a pályafutásomban, de nyilván ez nem lehet kifogás és mentség a viselkedésemre.

Tudom, hogy hibáztam!

De azt is tudom, hogy lehet és kell is tanulni ebből a hibából. Dolgozni és menni kell tovább előre! Köszönöm azok támogatását és biztatását, akik támogatnak és megpróbálnak segíteni! Igyekszem és mindent meg is teszek azért, hogy minél több örömöt okozzak a teniszemmel a szurkolóimnak” - közölte a játékos honlapján.

Babos Tímea szerint edzőjével, Thomas Drouet-val a mérkőzés alatt és miatt sem romlott meg, semmilyen formában a kapcsolata, a szakember akkor is próbált segíteni.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nehéz időszak, de egy csónakban evezünk, azonosak a céljaink és az elképzeléseink. Nyilván nem volt boldog a hétfői mondatommal, de

próbálunk együtt javulni és fejlődni.

Ahogyan megtettük korábban is. A múlt az a múlt. Most már előre tekintenünk és dolgozunk tovább!” – nyilatkozta.

A menedzsment emlékeztet arra, hogy Babos Tímea idén 11 alkalommal szenvedett vereséget az első fordulóban. Idei 14 veresége mellett február 26.-án megnyerte a budapesti WTA Tour-versenyt, összesen 11 mérkőzést nyert egyesben. Párosban két tornát nyert, egyszer volt döntős és elődöntős.

