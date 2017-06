A kormány volt a hibás, elmaradt a nagy ütközet

Ha 200 méter, akkor Lucz Dóra! 2017-ben eddig az újpestiek fiataljáról szól a K-1 200 méter, a Világkupán és most, az első válogatóversenyen is Almási Nándor tanítványa gyűjtöttbe be az első helyet. Pedig a rajtja ismét nem volt tökéletes, sőt, a hullámzó Maty-éren meg is billent egy kicsit, mégis fölényesen tudta maga mögé utasítani a négyszeres világbajnok Vad Ninettát, valamint a kétszeres olimpiai bajnok Fazekas-Zur Krisztinát a versenyben.

„A rajt nem sikerült, hogy a szél vagy éppen más miatt, azt nem tudom, majd kielemezzük – mondta a szövetség honlapjának Lucz Dóra. -

Ami fontos, hogy győzni tudtam egy ilyen kemény mezőnyben.

Jó lett volna, ha emellé egy jó pályát is tudok menni, de a lényeg, hogy az Európa-bajnokságon én vihetem el a kétszáz egyest.”

Lucz Dóra a K-1 500 méteren megszerzett második helye miatt a női négyes indulásra is pályázhatna, bár nem biztos, hogy a plovdivi Európa-bajnokság időrendje miatt (alig egy óra van a két szám között) belefér a duplázás.

Ahogyan – szintén az időrend miatt - Kopasz Bálint sem tud rajtolni a férfi négyesben. Az algyőiek fiatalja K-1 500 méteren ismét „zsebre rakta” a férfi kajakos mezőnyt - óriási hátszélben 1:36.027-et, minden idők negyedik legjobb idejét lapátolva. A második helyen a győri Mozgi Milán, a harmadikon a Tótka Sándorral párosban győztes Nádas Bence zárt.

„Az Európa-bajnokságon szeretnék ötszáz és ezer egyest indulni, a későbbiekben pedig jó lenne ott lenni az ötszáz négyesben is, ezért nyomom meg ezt a számot, ezért indulok el” – mondta Kopasz Bálint, aki egyre többször mutatja, hogy

az állóképessége mellett a robbanékonyságára sem lehet panasz.

Robbanékony, nagy csatára volt kilátás K-2 200 méteren a Balaska Márk, Birkás Balázs, valamint a Horváth Bence, Szomolányi Máté kettős között. A várva várt ütközet azonban hamvába holt, amikor Horváth Bencéék a rajt után leálltak. A győri duónak jól láthatóan kormánygondjai adódtak, dühösen eveztek ki a partra, míg az U23-as korú Balaska Márkék könnyedén húzták be a győzelmet.

„Nagy küzdelemben jó csatát nyerni, így az egyik szemünk sír, a másik pedig nevet a futam miatt – mondta Birkás Balázs, akit az is megzavart, hogy jó öt-hat perces csúszással indult a döntő.

„Nekem ez presztízsküzdelem lett volna Horváth Bencével, mert sokat versenyeztünk egymás ellen, így én is azt mondom, hogy nem teljes az örömöm – vette át a szót Balaska Márk, aki várja már a szolnoki második összecsapást a győriek duójával. És hogy mennyire tett jót a 200 méterüknek az, hogy az idén már elsősorban 500 párosra készülnek? „Az ötszáz méternek köszönhetően már jobban bírjuk a kétszáz végét, ami nálam kritikus volt” – tette hozzá Balaska.

Hogy mi történt pontosan a győriek hajójával?

„A döntő előtt pár perccel

tönkrement a kormány a hajóban,

ezért is csúszott a rajt időpontja. Próbáltuk összerakni, de rögtön a rajt után újra szétesett, kormányozhatatlanná vált a kajak, és elindultunk Birkás Balázsék felé. Nem volt más választásunk, vagy eltrafáljuk őket, vagy megállunk. Inkább megálltunk. Szomorú, mert eddig nem volt semmi baja a hajónak. Most lett. Pont a legjobbkor” – mondta Horváth Bence.

Férfi C-2 200 méteren Hajdu Jonatán és Fekete Ádám könnyedén győzött pedig nincs nagy múltjuk, gyakorlatilag ez a finálé volt a második összetérdelésük. C-1 500 méteren pedig ők osztozkodtak meg az első két helyen, Fekete győzött, Hajdu a második lett. Fekete Ádám mindhárom páros számban rajthoz állt a hétvégén, de saját bevallása szerint az ötszáz egyes a kedvence.

„Sajnos az ötszáz nem olimpiai szám, így több számot is indulnom kell. A kétszáz sosem tartozott a kedvenceim közé, de most, hogy így Jonatánnal egymásra találtunk, lehet, hogy a favoritom lesz. Az ezer méter még egyelőre nehéz nekem, mind fejben, mind fizikálisan, még nagyon sokat kell fejlődnöm ezen a távon, de úgy érzem, hogy párosban Sarudi Pállal a későbbiekben lehet keresnivalónk – mondta Fekete Ádám.

Női K-1 1000 méteren

a harmadik aranyérmét ünnepelhette ezen a hétvégén Takács Tamara.

A szám Európa-bajnoki ezüstérmese Bodonyi Dórát és Fazekas-Zur Krisztinát utasította maga mögé.

A válogatót lezáró számok a szokásoknak megfelelően az 5000 méterek voltak. Férfi kajakban a honvédos versenyzők által jól felpaprikázott Solti László zsebelte be az aranyérmet Ceiner Benjámin, Noé Milán és Noé Bálint előtt. „Volt ebben düh, mert nehéz egyedül felvenni a versenyt öt honvédossal, pláne úgy, hogy az egyik srác pont úgy vált vizet, hogy igazságtalanul engem esélytelen pozícióba tegyen. Úgy tűnt, elúszik ez a verseny, de Gere Bálinttal bajtársiasan megosztoztunk a terheken, és volt egy pillanat, amikor vissza tudtam magam küzdeni az első vízre. A finisben pedig nem mondom el, hogy mit rontottak el a honvédosok, de az utolsó pillanatot nem jól csinálták, és hát én sem vagyok lassú” – mondta Solti László.

A nőknél a szolnoki Bodonyi Dóra győzött, de meg kell említeni, hogy az élbolyban lévő Horváth Noémi kormánylapátja eltörött a Mihalik Sárával történt ütközés során, míg férfi kenuban Varga Dávid már az első nagy körben hatalmas előnyt szerezve nyerte meg a versenyt.

„Úgy álltam oda a rajthoz, mintha ezer méteren szerepelnék, az első kör fordítójában indítottam egyet, amivel sikerült leszakítanom Kiss Tamást, s innentől kezdve, tartva az előnyömet már csak biztonsági menetre törekedtem ezen a vízen. Bevallom őszintén, az elmúlt hetek huzavonája a párossal kapcsolatban megviselt, így ez a győzelem nagyon jót tett a lelkemnek. Kicsit dacból is született ez az eredmény” – mondta Varga Dávid.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az InfoRádió Facebook-oldalát!