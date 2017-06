Csak fájdalomcsillapítókkal tud játszani a Győr gólkirálynője

Nora Mörk titkokat árult el egy norvég lapnak: a korábban hatszor műtött térde továbbra sem százszázalékos, a mérkőzések nagy részén csak fájdalomcsillapítókkal tud játszani, és az edzéseket is gyakran kihagyja.

A Nemzeti Sport idézte a Verdens Gangnak adott interjút, amelyben a Győri Audi ETO jobbátlövője elmondta, nehéz volt több pihenőt kérni, amikor új klubhoz került, ezét sokszor a határait feszegettem, de utólag úgy érzi, megérte.

"Rengeteg fájdalomcsillapítót is beszedtem, hogy játszani tudjak, de nem kell súlyos problémára gondolni, csak a szokásos" - mondta Mörk, aki hat térdműtéten esett át eddigi karrierje során, emiatt két szezont is ki kellett hagynia. Úgynevezett ugrótérddel bajlódott, és még manapság is gyakran vannak fájdalmai.

„Amikor fáj a térdem, nem esik jól az edzés, ezért előfordult, hogy kihasználtam a szerződésemben rögzített lehetőséget, és inkább kihagytam az adott tréninget. Ez nem a legszebb dolog, de ha egészséges és jó a lábam, akkor nagyobb hasznára tudok lenni a csapatnak” – magyarázta a jobbátlövő.

Majdnem nyolcvan meccset játszott a Győrben egy szezon alatt. A legtöbb gólt szerezte a csapatban, de közben át is alakult a játéka, a csapatot helyezte az első helyre.

„Nem is reméltem, hogy ez már az első győri szezonomban sikerül. Ez a hétvége volt az egyik legvadabb élményem a karrierem során” - mondta a BL-győzelemről.

