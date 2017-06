Drasztikus változások jöhetnek a futballban

A szervezet azért változtatna, mert szerinte a mostani, futóórával lebonyolított összecsapásokon nagyjából egyórás a tiszta játékidő: éppen ezért kellene kétszer 30 percnyi tiszta játékidővel megrendezni a találkozókat. Ez azt jelenti, hogy

az óra megállna, amikor szabálytalanság történik, egy játékos megsérül, vagy a labda elhagyja a játékteret.

Az IFAB "Play Fair!" ("Játssz tisztán!") című munkáját - melynek ez a javaslat is a része - több labdarúgó, így például Petr Cech, az Arsenal kapusa, vagy Gianfranco Zola korábbi 35-szörös olasz válogatott támadó lelkesen fogadta, mondván ezzel elejét lehetne venni a most jellemző időhúzásoknak.

A javaslatok között szerepel az is, hogy egy szabadrúgást vagy szögletet magának is passzolhat, előbbit ráadásul akkor is el lehetne végezni, ha a labda mozgásban van. Tizenegyes járna azért, ha a kapus kézzel fogja meg a hazaadott labdát , és büntető gólt jegyeznének fel a támadó csapatnak, ha a kapuba tartó labdát kézzel üti ki az ellenfél mezőnyjátékosa.

Az 1886-ban alapított, nyolctagú IFAB tagságának felét - 1913 óta - a FIFA adja, a másik négy szakértő pedig Angliát, Skóciát, Észak-Írországot és Walest képviseli. A szabályok megváltoztatásához a voksok 75 százaléka szükséges.

